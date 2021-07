Desinterés por informe de AMLO, 1 de 10 lo vieron

Les preguntamos a los campechanos si vieron el informe del 1 de julio del Presidente Andrés Manuel López Obrador y las respuestas son las siguientes:

Yazmín Pool dijo: No, no lo sabía, me fui a mi pueblo y no supe no vi nada de eso.

Cipriano González contestó: No lo vi, no estaba en mi casa y no supe.

Monserrat Cruz dijo: No, no lo supe, no lo vi.

Natividad Damián respondió: No, no lo supe.

Daniel Vera dijo: ¿Cuál de todos? No, no lo vi, no supe.

Maximiliano Alexander respondió: No, no veo tele y no lo supe.

Jesús Flores dijo: No, no tuve tiempo.

José Villalobos respondió: No, ni enterado estaba.

José Rodolfo Dorantes contestó: No, no soy de ver la televisión.

Sheyla Turriza respondió: No lo vi, si fue en la mañana no puedo verlo porque estoy trabajando.

Inés Gómez Paat dijo: No, no tuve tiempo de verlo.

Jorge Alberto Palma respondió: Sí lo vi, me pareció congruente el informe.