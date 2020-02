Desprecia Eliseo a empresarios campechanos

Vienen a la mente los audios que circularon en Campeche donde el alcalde se comprometía que de ganar las elecciones devolvería el favor a los yucatecos que le apoyaron: José Inurreta

El alcalde Eliseo Fernández Montufar no apoya a los empresarios campechanos, hasta las camionetas para transportar a los artistas de un lugar a otro son de Yucatán, señaló el diputado José Inurreta Borges. “Campeche es para los campechanos, con todo respeto lo digo, no tengo nada en contra de nuestros vecinos, pero el apoyo debió ser para los empresarios locales”, agregó.

Aunque mencionó que el Carnaval de Campeche es para el disfrute de todos, consideró que el Presidente Municipal debió tomar en cuenta a nuestros artistas campechanos, porque el Carnaval también es eso: promover la cultura.

“Y qué bueno que los yucatecos vengan a Campeche, pero que vengan como visitantes, porque hay que impulsar la mano de obra local y los empresarios campechanos. No estoy en contra de ir a los conciertos, de ir al Bando porque es parte de nuestra cultura, pero que se haga desde adentro, ese sería mi comentario”, subrayó.

A pregunta expresa, dijo, vienen a la mente los audios que circularon en Campeche donde el alcalde de Campeche se comprometía que de ganar las elecciones devolvería el favor a los yucatecos que le apoyaron.

-Nos da mucho qué pensar. Insisto, yo no quiero que me tomen como un golpista porque luego dicen que me mandan a hacer esto, porque no, pero, la realidad es lo que se ve y no se pueden ocultar las cosas – puntualizó.

¿El tiempo le está dando la razón a quienes señalaron ese asunto en su momento?, se cuestionó.

-El tiempo pone a todo mundo en su lugar, y las personas deben ser congruentes con lo que dicen, sobre todo, cuando están gobernando, pero es difícil mantener la congruencia – acotó.

Asimismo, señaló que si se gastó 40 millones de pesos en el carnaval, mínimo ese dinero debió quedarse en Campeche, no en foráneos. “Que el beneficio sea para los campechanos, es lo que digo con todo respeto”.

Por último, y ante los hechos del edil, comentó que “el karma no falla, y ya lo está alcanzando”, enfatizó.