Desprecian campechanos consulta… y le echan la culpa al INE

Desde días antes tenían en la mira al órgano electoral como villano

Este domingo, los campechanos con credencial para votar fueron llamados nuevamente a las urnas para emitir su opinión, para decidir si desean que cinco expresidentes sean enjuiciados por la justicia mexicana por presunta corrupción, sin embargo, desde las primeras horas se reportó baja participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático promovido por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

La consulta popular concluyó a las 18:00 horas con incidentes que fueron considerados como leves por el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos retrasos en la instalación de casillas, cambio de estas y suspensión de la votación por la poca afluencia de participación ciudadana.

Cabe mencionar que durante la jornada de votación la pregunta precisa que se tenía que responder tachando SI o NO al momento de ejercer este derecho fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Finalmente, diferentes representantes del partido Morena como Layda Elena Sansores San Román, lamentaron la baja afluencia de ciudadanos en las casillas para participar en la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, y culparon al INE de la situación por no dar difusión a la jornada, así como de no dar las facilidades al ejercicio, por todo ello, invitó a los ciudadanos a no darse por vencidos.