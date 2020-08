Después del cierre del mercado PSB, locatarios nunca recuperaron ventas

Locatarios del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” continúan viéndose afectados a causa de la pandemia, con bajas ventas y el incremento en el precio de algunos productos como el tomate, lo que ha ocasionado más perdidas que ganancias.

La comerciante Laura Tun Martínez, quien se dedica a la venta de verduras, aseguró que a pesar de la limpieza general que se hizo hace unas semanas, muy poca es la gente que acude a la central de abasto a comprar los diversos productos que ofrecen.

Esto lo atribuye a la competencia que tiene con los supermercados y los mercados itinerantes que algunos políticos han implementado, ya que la gente prefiere comprar ahí por la cercanía y porque los venden a un precio más bajo de lo que pueden encontrar en el mercado.

“Lamentablemente esto nos está afectando, creo que no se han puesto a pensar por tal de quedar bien con la gente, nosotros debemos pagar derecho de piso, también tenemos necesidades, no se me hace justo, las ventas han caído más del 50 por ciento”, manifestó.

Además, deben lidiar con el incremento en el precio de productos como el tomate, que por el traslado ha aumentado el precio por cada caja, sin embargo, por las bajas ventas han decidido mantener su valor actual, hasta donde sea posible.

“Está cara la gasolina, el traslado que viene desde México que lo están trayendo y por eso le subieron el precio a 100 pesos por caja, pero lo estamos vendiendo a 20 pesos el kilo, decidimos mantenerlo así. No hay venta por esta enfermedad, cerramos a las 3 de la tarde, los supermercados manejan ofertas y los mercaditos que están haciendo que venden a la mitad del precio que se maneja en el mercado, todo eso nos afecta”, manifestó.