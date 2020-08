Destaca Aysa González manejo escrupuloso de las finanzas públicas

Lo más puntual de este año que se informa, es el pago de facturas y la obra pública que se realiza en todo el Estado

“Lo único que les puedo decir, es que hemos hecho este año un manejo escrupuloso, que quede claro, de las finanzas públicas. En otras entidades, que no me alegro, están padeciendo para pagar; nosotros tenemos garantizado nuestro pago, todas las quincenas y todo por el manejo escrupuloso”, aseguró el Gobernador Carlos Miguel Aysa González.

En entrevista luego de hacer entrega del Quinto Informe al Congreso del Estado, señaló que lo más puntual de este año que se informa es el pago de facturas y la obra pública que se realiza en todo el Estado.

“Al 31 de julio, todas las facturas que fueron, vamos a llamar, metidas a Finanzas, ya fueron cubiertas; entonces, realmente, me gusta trabajar, ustedes lo saben, me gusta estar en los municipios trabajando, viendo que hay mucha obra en los municipios, hay que ir a los municipios y verlas; mucha obra, les digo, tengo más de 170 obras para inaugurar y no lo puedo hacer, pero en los próximos días tendré que hacerlo”, dijo.

Señaló que si bien será un año de retos por el tema de la pandemia, pero confía en que la vacuna para este problema que enfrenta el mundo llegue lo más pronto posible.

Indicó que en cuanto al tema de salud, al menos tres veces por semana se reúne con el delegado del Seguro Social, con el del ISSSTE, con el Secretario de Salud, con el Ejército, con la Marina, la Guardia Nacional, todos, a fin de trabajar en conjunto porque lo más importante en este momento es la salud y la economía.

“Hay detalles que son importantes aclarar, hay dos o tres muertos en el día, pero sacan en la Plataforma México atrasados de julio o junio, entonces, se ve que son muchos; pero realmente, la última semana ha descendido totalmente, pero no es para lanzar las campanas al vuelo, hay que cuidarnos, ven que yo lo hago también, mandando un mensaje, que me estoy protegiendo, pero también es un mensaje de que la gente se tiene que proteger, si nosotros nos confiamos, volvemos a levantar en cuanto al contagio”, resaltó Aysa González.

Cuestionado sobre si se podría dar un toque de queda, pues los ciudadanos no cooperan para reducir la movilidad, respondió que “la gente de Campeche sí entiende y es una gente que nos ayuda y trabaja; no podemos hacer eso, yo creo que esto es convencimiento, todos estamos ayudando; que tengamos cubrebocas y que vayamos avanzando”.

Por último, el mandatario estatal dijo que se le ha brindado apoyo al sector privado con créditos ante la crisis sanitaria que se vive en el Estado, con la finalidad de que no se deshagan de su personal y que no cierren sus lugares.

“Nosotros hemos dado crédito de 310 millones de pesos a los empresarios, pequeños, micros, y vamos a estar de la mano; ellos están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante, son los héroes, también, como los médicos, que no se ve, pero ellos están aguantando sus negocios, no quitando empleados; es una gran tarea, es titánico lo que hacen, también los empresarios están aguantando la carga económica de los negocios”, concluyó.