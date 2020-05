Destaca Campeche en Ciencias Aplicadas al Deporte

El responsable de la Unidad de Ciencias Aplicadas del Indecam, Oswaldo Delgado, reveló los éxitos conseguidos en entrevista para El Sur de Campeche

Esta pandemia nos vino a perjudicar tremendamente al suspender diversos cursos programados en estos primeros meses y a mediados de este 2020 para nuestro personal y también para alumnos de la UAC con los que tenemos convenio, directamente con la facultad de Fisioterapia a los que capacitamos, damos cursos intensivos, inclusive en el mes de febrero estos estudiantes se unieron a nosotros y estábamos preparando los cursos para el mes de agosto, pero con la pandemia todo se suspendió”.

Esto lo dio a conocer en una entrevista el Lic. en Cultura Física Oswaldo Delgado Fernández, jefe de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del INDECAM.

¿Solo con la UAC tiene convenio la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte del INDECAM?

“Además de la Universidad Autónoma de Campeche, la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte tiene convenio con la Universidad Iberoamericana, todos ellos van a realizar sus prácticas profesionales con nosotros, lo que sin duda nos da la confianza de que estamos trabajando bien con ellos”.

“El total de pasantes en fisioterapia son doce, en nutrición son 4 y de practicantes hay 18 en licenciatura en fisioterapia, a estos se vienen a unir el personal del Indecam, que está compuesta por entrenadores que son un total de 37 solo en la capital del estado además de los diferentes municipios como Escárcega, Champotón, Cd del Carmen, Calkiní en las diferentes disciplinas deportivas, en los centros de desarrollo y el centro paralímpico y el 20 de Noviembre, en total estamos hablando de más de 100 entrenadores”.

¿La Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte solo está enfocada en cursos?

“En nuestra Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte no solo damos cursos, también damos asesoría médica, psicológica, nutricional, realizamos los análisis clínicos, la evolución médica de inicio y durante seguimiento del macro ciclo de entrenamiento, el problema de salud por el coronavirus sí nos ha afectado, debido a que teníamos cursos al público en general en los meses de abril y mayo, que ya se cancelaron definitivamente”.

“Afortunadamente la respuesta ha sido muy positiva a nuestros cursos en estos años que he estado al frente de la Unidad, viene gente de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Veracruz, además de los del interior de nuestro estado, se han tenido alumnos de Calkiní, Calakmul de Hopelchén, Escárcega y Carmen, de todos los municipios, sin embargo al mal tiempo buena cara, ya que este tiempo nos está dando la oportunidad de recargarnos de programas y cursos para que cuando se termine esta pandemia, retomemos las cosas, mejorando nuestra calidad y contenido, con lo que vamos a mejorar, estoy seguro”.

¿Desde cuándo está funcionando la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte en el INDECAM?

“Este departamento está funcionando desde el 2010, fue en el 2016 que me hice cargo como jefe de la unidad, antes estuve en la unidad de alto rendimiento, al hacerme cargo de este compromiso, lo que me pidió el Director General Jorge Carlos Hurtado Montero, fue que no más pedir favores en la preparación de nuestros atletas, antes se pedía favores a otros estados para que nuestros deportistas de alto rendimiento llevaran una preparación apta, por lo que se me pidió no más depender de otros estados en este rubro y no ser más el patito feo, actualmente estamos cumpliendo con esta encomienda”.

“Como anécdota, antes de venir a Campeche estuve trabajando en Jalisco con el Instituto del Deporte de ese estado, aunque soy campechano, nací en Escárcega y en Jalisco veíamos a Campeche mal, daba pena, ya que los compañeros de Jalisco que sabían que era de Escárcega, me decían tu estado no tiene nada, qué está pasando, en ese entonces era el jefe de la unidad de atención a los atletas y tuve el gusto de atender a atletas campechanos que iban a pedirme que los apoyara, más que nada los de levantamiento de pesas, que con muy poquitos competidores ganaban muchas medallas, a estos les preguntaba si llevaban a sus nutriólogos, sus fisioterapeutas y me decían que no, nada”.

¿Cuáles han sido los resultados del trabajo de cuatro años al frente de la Unidad?

“En lo personal ahora que estoy aquí, en mi estado, se comienza a cosechar lo sembrado, las satisfacciones comienzan a llegar, en la pasada olimpiada como todos sabemos Jalisco tiene buenos atletas entre los que destaca una de la calidad de la campechana Alicia Che Moo, una ganadora de campeonatos, se acercó a nosotros a pedirnos que la atendiéramos, para que ganara la medalla de oro en la Olimpiada Nacional, lo que sin duda me llenó de orgullo que la mejor atleta, seleccionada nacional de Jalisco, prefiriera los servicios de Campeche que a los de su estado”.

“Ahí me di cuenta de que ya estamos a la altura de Jalisco, de Nuevo León, inclusive cada que va el equipo médico de Campeche a eventos nacionales ya son muy buscados, la delegación de pesas de Quintana Roo, nos pidió que los atendiéramos, Tabasco, Puebla, por lo que puedo decir que hasta el momento hemos cumplido con la encomienda que me dejó el Director del INDECAM”.

“Una de las satisfacciones que me ha dado el trabajo desarrollado en cuatro años es que en la Olimpiada pasada en donde coincidimos en Quintana Roo en el mismo hotel con Jalisco y Baja California, los entrenadores de estos dos equipos se acercaron al encargado de la cocina, para decirles que lo que les daban a los atletas campechanos, se los dieran a sus equipos, porque sabían que nosotros cuidamos bien la alimentación, el que potencias deportivas confíen en nosotros en la alimentación que le damos a nuestros atletas, es satisfactorio”.

¿Es cierto que hay interés del seleccionado nacional de judo en convocar a un fisioterapeuta campechano?

“Esta unidad ha logrado a base de trabajo darse a notar a nivel nacional, para muestra un botón, el entrenador de la selecciona nacional de judo ya nos amenazó dejarnos sin nuestro fisioterapeuta, ya que lo quiere en selección nacional, voy hacer todo lo posible, me dijo, te lo anticipo, para que la CONADE me lo pueda proporcionar, porque no hay otro como él en CONADE”.

“Imagínate si no estamos sobresaliendo, por primera ocasión estaríamos llegando en una seleccion nacional, pero eso no es todo, ya están volteando a ver a nuestros fisioterapeutas y nutriólogos, hace dos años invitaron a una de nuestras fisioterapeutas asistiera a un congreso nacional en Puebla, en donde ella presentó una investigación que fue reconocida, ya presentamos investigación lo que antes Campeche no figuraba en este rubro, en nutrición somos un ejemplo número uno en misión del deporte, ya somos punta de lanza en el sureste, somos potencia ya los tres estados vecinos nos buscan, lo principal los muchachos se están proyectando”.

¿Qué satisfacciones ha tenido en cuatro años dentro de esta Unidad?

“El próximo año culmina mi administración, pero me voy contento, satisfecho, sé que cumplimos que le dimos el nombre y la imagen de prestigio a Campeche, tengo un excelente equipo, a mí solo me toca estar al frente de ellos, solo me toca dirigirlos, organizarlos, pero realmente los que hacen el trabajo son ellos”.

“La calidad del personal es excelente, tengo a cuatro elementos con maestría, no solo con licenciatura y, a decir verdad, también los están buscando, Jalisco hace un año y medio anduvo atrás de uno de mis elementos y si no se fue es porque no le pudieron pagar su sueldo, solo por eso”.

“Eso me llena de satisfacción porque ahora las grandes potencias andan tras personal de Campeche, por el trabajo que hemos desarrollado, no tardamos mucho en que tengamos al primer fisioterapeuta en una selección nacional”.

“Hace seis años cuando implementé la técnica de ventosas en Campeche fui muy criticado, inclusive por conocidos que me decían que no compartían mi idea, fue un curso sobre ventosas, la que aprendí con la selección de corea en la Universiada Mundial”.

“Esta técnica cuando regresé a Campeche comencé a aplicarla con mis alumnos, la mayoría de los maestros de la Universidad me crucificaron, me criticaron que no era nada científica, que era una charlatanería, actualmente, no hay fisioterapeuta que no enseñe la técnica de ventosas, inclusive en la Universidad ya di varios cursos convirtiéndose en un sello de Campeche, en ese aspecto, Campeche es pionero, muchos comenzaron a buscar esta técnica luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Campeche lo comenzó a utilizar antes de estos juegos, no le copiamos nada a nadie”.

Para concluir la entrevista, el Lic. Oswaldo Delgado Fernández dijo “nuestro equipo solo cumple con un objetivo, tener a los atletas al cien por ciento, finalmente son ellos los que se cuelgan las medallas, son los que salen en la foto, pero a nosotros nos queda solo la satisfacción de haber contribuido a ese logro, con eso nos conformamos y con ellos comprobamos que estamos trabajando bien y que vamos por el camino recto”.

“Algo muy importante y quiero que lo sepan los padres de los atletas, nuestro alumno, los pasantes que vienen de las universidades, antes de tocar a un atleta para su preparación, pasan por un curso intensivo con nosotros que consta de un mes, mañana, tarde y parte de la noche y luego comienzan a trabajar con nuestros atletas, así que quiero que se sepa, tenemos un gran equipo de profesional de gran altura a nivel nacional e internacional”.