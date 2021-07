Detectan casos sospechosos de Covid a trabajadores de una empresa refresquera

DZITBALCHÉ.- Diez trabajadores de una conocida empresa refresquera, fueron aislados por presentar síntomas del virus del Covid-19, por lo que se redoblan las medidas sanitarias en otros sectores para ir frenando los contagios, exhortando a la ciudadanía el uso del cubrebocas, respetando la sana distancia, la aplicación del gel antibacterial y la reducción de la movilidad social, que es todavía importante en estos tiempos, en la que nuestra entidad campechana esta en semáforo amarillo.

En días pasados una tienda fue cerrada por dos días por un supuesto caso de la cepa del Covid-19 conocido como Delta, sin embargo esto no se hizo oficial, ya que el supuesto trabajador contagiado se recupera en su hogar.

Hay muchos casos que se han estado presentando en esta ciudad, pero que los contagiados no acuden a los centros médicos, por eso se sabe poco de estos casos que no entran en las estadísticas. Aunque se trata de ocultar o minimizar estos casos que se están presentando en ésta conocida empresa refresquera, los trabajadores están en sus hogares en cuarentena con el exhorto a no salir en la vía pública para evitar que puedan contagiar a la población.

Manuel Casanova Kantún, vecino de esta ciudad, señaló que a diario los medios de comunicación están dando a conocer la situación de esta enfermedad, como son los más de 500 nuevos casos que se han presentado en la entidad y que pone en preocupación a cientos de familias.

Los familiares de los contagiados, dieron a conocer que se están tomando todas las medidas y cuidados a los pacientes para que la situación no pase a mayores, por lo que de manera constante se le está checando el oxígeno y poder atenderlo en algún centro médico en caso de que así lo requiera.