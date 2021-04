Detención de Lavalle impacta en figura de Sansores, acusan PAN y PRD

Layda Sansores San Román candidata de Morena se ha rodeado de lo peor de la política, de personajes impresentables a quienes según combatía en el Senado y ahora hasta le hacen campaña opinaron los dirigentes estatales del PAN Pedro Cámara Castillo y del PRD José Segovia Cruz.Entrevistados por separado, coincidieron en que la detención del ex senador J.L.L.M. termina por impactar la imagen de Layda, ya que ella misma presumía fotografías con el ahora imputado.

Para el líder perredista, la abanderada de Morena tiene que fijar una postura sobre su relación con el ex senador, además de que la investigación revelará sí los recursos recibidos en forma ilícita no están en la actual campaña Laydista.

“El ciudadano se ha dado cuenta que Morena está recibiendo personas señaladas por la autoridad como Lazarus, como el mismo J.L.L.M., lo que hay que esperar es el resultado de las investigaciones para ver si a alguien más se le destinó recursos de J.L.L.M. si han permeado en los sectores políticos que podrían estar en Morena en estos momentos”, declaró.

Dijo que el PRD, se ha pronunciado por una investigación clara y castigar al que haya incurrido en algún acto de corrupción, “estamos claros que J.L.L.M. no operó solo, hay más implicados, no se sí Raúl Pozos esté metido en algún tema de investigación, eso lo determinarán las autoridades”.

¿Enrarece el clima electoral en Campeche? Se le cuestionó.

“Mira, no solamente hay la posibilidad de que recursos estén en la campaña de Morena, recordemos que ya se evidenció a su candidata usando los programas sociales para ganar adeptos, la vimos en el mercado ofreciendo una pensión del Gobierno federal a una ciudadana, ya no estaríamos hablando solo de dinero ilícito, sino también del presupuesto federal para apoyo de Layda”, respondió.

Expulsamos a J.L.L.M. por deshonesto

El dirigente panista Pedro Cámara Castillo remarcó que desde hace varios años J.L.L.M. fue expulsando de Acción Nacional, al considerarlo una persona deshonesta que no enarboló los principios ideológicos del albiazul.

Sostuvo que, tras su salida del PAN, el ex senador se refugió en Layda Sansores y Morena donde estaría al frente como Raúl Pozos Lanz de no ser por las investigaciones que ya estaban sobre él y que derivaron en su aseguramiento.

“Cuando hablaban de los temas de corrupción del Senado, los tres senadores que fueron mancuernan son la hoy candidata de Morena Layda Sansores, Raúl Pozos Lanz que están en Morena y J.L.L.M., creo que eso deja en evidencia que la corrupción es lo que los une y los mantiene como equipo”, soltó.

Insistió que el panismo no tiene nada que ver con quien hoy es pieza clave en el caso Odebrecht, ante ello pidió a los campechanos no dejarse engañar, y verificar quienes están cobijando a lo peor que se fueron del PRI, el PAN y el PRD.Cámara Castillo afirmó que sí alguien debe opinar sobre el ex senador, es Morena y Layda Sansores porque al final fue ese partido y esa candidata quienes lo cobijaron tras defraudar la confianza de los panistas.