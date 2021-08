Deuda pública no incrementó en mi administración: Aysa

El Gobierno de Carlos Miguel Aysa González no elevó la deuda pública que recibió en junio del 2019 cuando rindió protesta como Gobernador Constitucional de Campeche; al contrario, la cifra total ha ido a la baja.

En entrevista luego de entregar el Sexto Informe por escrito al Congreso del Estado, el mandatario resaltó que su Administración ha sido responsable en el manejo y distribución de los recursos públicos, por ello no contrataron mayores financiamientos y se concentró en pagar los pendientes.

“No tenemos adeudos, nosotros pagamos la deuda que a mí me dejaron de 400 millones de pesos y yo no he hecho ningún crédito, no he solicitado porque si no lo supieran aquí en el Congreso”, declaró.

El Ejecutivo también habló de las obras quedarán inconclusas, reafirmando que seguirá trabajando hasta el último día de su gestión para darle resultado a las y los campechanos en los 13 municipios del Estado.

Días atrás, el Secretario de Planeación, Tirso García Sandoval, confirmó que habrá obras que luego del 15 de septiembre estarán todavía en construcción, para todas ellas habrá suficiencia presupuestal para ser concluidas por el nuevo Gobierno local.

“Estamos trabajando en eso”, dijo el Gobernador, quien minutos después en un mensaje a la población, hizo un recuento de las obras construidas los últimos dos años, su ejecución permitió que la economía no se paralizará a consecuencia de la pandemia mundial.

El Ejecutivo no dio mayores comentarios, ni siquiera de la participación que tendrá su hijo Carlos Miguel Aysa Damas como próximo Diputado federal.