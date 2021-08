Deudas y pandemia hunden a Pemex

Algunas empresas han empezado a recibir parte del pago del adeudo no es suficiente para saldar los adeudos que estas tienen con proveedores y con empleados

El Presidente del Colegio de Administradores de Empresas de Carmen, Gilberto López Rivero, aseguró que la situación de pandemia y la falta de pago de Petróleos Mexicanos provoca un panorama en el que los afectados son los obreros por los despidos.

“Yo sí he escuchado que hay despidos, ha habido desvinculaciones de empresas que han tenido que prescindir de algún empleado pero no es precisamente derivado de la emergencia sanitaria, sino porque ahorita no tienen contratos u operaciones que justifiquen la permanencia de ese empleado”, dijo.

“Desafortunadamente este tema de la falta de pago a las empresas locales ha puesto en una situación complicada a las empresas y pues desafortunadamente no tienen la capacidad para poder mantener el 100 por ciento de la plantilla laboral, y pues muchas empresas pues no les renuevan los contratos al personal, aunque les hagan falta no hay la solvencia, debido al adeudo que mantiene Pemex y pues a que hay muy pocos proyectos”, explicó.

Aseguró que actualmente en el sector energético se hacen grandes esfuerzos para subsistir, sin embargo la falta de recursos, los pone contracorriente, afirmó que aunque algunas empresas han empezado a recibir parte del pago del adeudo no es suficiente para saldar los adeudos que estas tienen con proveedores y con empleados, además, podría provocar conflictos legales por el incumplimiento.

“En mayor o menor grado, las empresas están haciendo con sus empleados el trabajo en casa, se dio el beneficio al empleado para que puedan realizar sus actividades operativas o administrativas, sin afectar al empleado en el salario”, expresó.