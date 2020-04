Día no sé cuál de la cuarentena…

Mariela ROSENDO

Llevamos un poco más de un mes y si bien la gente no ha entendido que se tiene quedar en su casa para evitar que se propague el coronavirus, otros desde hace un mes hemos estado en casa, conviviendo con aquellas personas que por la monotonía del trabajo y la vida, poco veíamos.

Durante este mes que hemos pasado en casa, ha ocurrido de todo, incluso, hemos lidiado hasta con nuestros propios demonios, si, demonios, por llamarlo así porque el convivir día y noche con personas que solo veías las primeras horas del día y luego sólo muy noche, seguramente ha sido complicado.

Sin embargo, también ayuda a otros para ser una familia más unida y saber más de donde se adolecía tal vez la mala relación que se tenía con los hijos o con la misma pareja.

Pero dejando de lado un poco el tema familiar, para aquellos que aún laboramos y somos un medio de comunicación, tampoco ha sido nada fácil, ya que no todos los políticos o gente que tiene algún cargo, contesta el teléfono para entrevistarlos, ah, pero qué tal cuando necesitan el foco hasta tres mensajes te mandan para que no se te olvide su conferencia de prensa.

Claro, no todos son así… hay gente que ha entendido que nuestra labor no es fácil, y que tampoco nos levantamos con la idea de “Hoy le voy a marcar a este, pues estoy aburrida”, no señores, no, es así, son gente que tiene al final una voz y con todo lo que acontece, seguro tiene algo qué decir.

En este sentido, agradezco a aquellos actores políticos, líderes empresariales que responden los mensajes y las llamadas, pues saben que nuestro único fin es informar a los ciudadanos que están en sus hogares y al pendiente de las noticias que acontecen día a día.

Ah, pero no todos son así, existen líderes como Pedro Cámara que es dirigente del PAN junto con la de Morena, Patricia León, entre otros, que desde que comenzó la emergencia sanitaria, no se les ha visto para nada, ni localizado, sus voceros brillan por su ausencia, luego estarán preguntándose por qué no se cubren sus eventos.

Es así, como el periodismo desde casa no ha sido nada fácil, nada, pues entiendo que muchos de aquellos que tienen algún cargo, también quieren estar disfrutando de sus hogares y créanme que a los comunicadores, fotógrafos, editores, camarógrafos y todo aquel que tenga qué ver con el medio, también nos gustaría estar haciendo lo mismo, pero si algo tiene esta profesión que elegimos, es que no para y todos los días informa.

Finalmente, tanto reporteros como todos, esperamos que la gente continúe en sus casas a fin de que todo esto pase y se pueda recuperar la vida que teníamos en enero.