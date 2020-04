Días difíciles, que terminen depende de todos nosotros

Katherine PINTO

Se declara la fase 3 de la pandemia, las medidas de prevención y control son más rígidas en el Estado y la preocupación cada vez es mayor de lo que pasará en la etapa de máxima transmisión y de mayor cantidad de casos por día.

Han sido semanas muy difíciles para quienes tomamos en serio esta emergencia sanitaria, hemos cumplido con las medidas de prevención y aislamiento social, y aunque quisiéramos regresar pronto a la vida cotidiana, hacemos nuestro mayor esfuerzo para mantener la calma y ser responsables por el bien de nuestra familia y comunidad.

También ha sido muy difícil para aquellos que se han quedado sin empleo, quienes ganan al día y quienes han tenido que cerrar sus negocios de forma temporal, la incertidumbre de cuándo se retomarán las actividades, porque hasta ahora no hay nada seguro.

Es inevitable no sentir miedo o angustiarnos… un virus cambió por completo nuestra rutina, sin embargo, como buenos mexicanos no nos rajamos, siempre buscamos el lado positivo de las cosas y no las ingeniamos para seguir adelante.

De esta pandemia sacamos nuestro yo comediante, chef, deportista, creativo, cantante y un sinfín de cualidades que tal vez no conocíamos y lo hemos explotado a lo máximo en las redes sociales y aunque las críticas no faltarán, no interesa, lo importante es ocupar nuestro tiempo y sentirnos bien.

Quienes se han quedado sin empleo y prefieren tener un ingreso que pedirle apoyo al gobierno, se la han ingeniado vendiendo comida, postres, accesorios, perfumes y otros productos que sean de interés para los demás, no se quedan con las brazos cruzados esperando que las cosas caigan del cielo.

Los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios temporalmente, igual han tenido que buscar la manera para tener ganancias, servicios a domicilio y promociones, así como noches de DJ en el caso de los bares o antros, para mantenerse vigentes.

No todo es malo en tiempos de coronavirus, todo depende de nosotros, desde buscar cómo entretenernos, buscar ingresos para sobrevivir y, sobre todo, de demostrar nuestra responsabilidad como ciudadanos de quedarnos en casa, para que esto pronto termine.