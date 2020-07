Dichos de Emilio Lozoya son falsos y sin sustento: Márquez Zapata

Luego de que través de medios nacionales se diera a conocer el supuesto soborno en el que están involucrados el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, la Diputada Nelly Márquez Zapata señaló que no le constan los dichos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

“Con todo esto que está sucediendo, primero que nada, yo te diría que no estoy segura de los comentarios del ex director de Pemex, pues la autoridad competente no ha dicho nada sobre este tema, así que hasta no conocer una opinión real sobre alguna institución que esté ya en investigación, no se puede asegurar nada”, expresó.

Señaló que no se tiene conocimiento de donde se encuentra Emilio Lozoya, si en verdad está en un hospital privado, si está en México o donde en realidad está, pues incluso la misma autoridad no ha dicho nada más.

Señaló que en México no se puede seguir con los insumos tan altos, como es la gasolina, el diesel, incluso hasta para los ciudadanos esto es dañino para su economía.

Por otro lado, la legisladora panista dijo, que el sector pesquero está en un periodo de crisis pues no se tiene apoyo alguno por parte del Gobierno Federal para los insumos de diesel.