Dicta medidas gobierno federal por manejo de defunciones, no incinerar cadáveres

*NecroInformación *Medidas en materia de defunciones

Miguel A. SULUB CAAMAL

El pasado viernes 17 de abril se publicó el Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y mediante el cual se sugieren medidas para

el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria.

El acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal, prohíbe expresamente a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y a cualquier institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de los cadáveres: incinerar los cuerpos no identificados o identificados pero no reclamados, de personas fallecidas por el virus COVID-19 o por cualquier otra causa, así como inhumarlos en las fosas comunes existentes; y que en el caso de cuerpos sospechosos o confirmados de COVID-19, que no se podrá realizar exhumación de cuerpos antes de 180 días a partir de la fecha en que se haya inhumado.

Conviene destacar la obligación que establece para que, tanto en el caso de las personas identificadas o no identificadas que fallezcan a consecuencia del virus, se usen tumbas individuales o fosas específicas claramente marcadas.

Asimismo, establece diversas responsabilidades para las entidades federativas y los municipios en el marco de las competencias que derivan de los trámites y servicios públicos que tienen encomendados para facilitar la búsqueda de personas que sean denunciadas como desaparecidas y no localizadas; la expedición de certificados de defunción; para la inhumación y cremación de cadáveres; en materia de registro civil; así como en lo relativo a panteones o cementerios.

En principio se establece la obligación de que existan procedimientos que faciliten el registro y la ubicación tanto de los cuerpos identificados y no identificados, lo cual obligará a que exista una estrecha colaboración entre los hospitales por ser la autoridad sanitaria en contacto directo con el cuerpo de la persona fallecida, las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas por ser la autoridad responsable para coordinar la integración del Registro de Personas Fallecidas y No

Identificadas, el registro civil por estar bajo su responsabilidad los registros de defunciones y los municipios porque al tener a su cargo el servicio público de panteones deberán garantizar la existencia y el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y que puedan identificarse claramente.

Para lograr ese cometido, se establece que la Secretaría de Salud Federal contara con un sistema centralizado de manejo de información de todas las personas a quienes se les brinde atención motivada por el virus; asimismo en el caso de la persona fallecida no identificada o identificada no reclamada se deberá emitir un informe para acreditar que se realizó un examen externo del cadáver, que se cuenta con una fotografía del rostro, de rasgos individualizantes, así como de datos biométricos, entre otros.

Ahora bien, en el propio acuerdo, se exhorta a las autoridades estatales, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, para agilizar el registro de las defunciones, que los únicos requisitos a solicitar sean el certificado de defunción que expide la Secretaria de Salud, copia de identificación de la persona fallecida y de quien reclame el cuerpo, esto para el caso de las personas que fallezcan, que sean identificadas y reclamadas, y en el caso de las no identificadas o identificadas pero no reclamadas el informe que genere la autoridad sanitaria del cuerpo del fallecido.

De igual forma, se indica que las autoridades estatales y municipales consideren que la expedición de las actas de defunción y ordenes de inhumación e incineración, este último para quienes son identificados y reclamados, sean gratuitos; y hagan que los procedimientos relativos a estos trámites sean agiles.

El acuerdo de la Secretaría de Salud sin duda trae alcances de naturaleza presupuestal y operativa, principalmente para los municipios y alcaldías del país. Esto, considerando que si bien los panteones o cementerios es un servicio público a su cargo, no menos cierto es que en la mayoría de los casos, la autoridad municipal presta poca atención a este rubro de su competencia y en la mayoría de los casos los panteones existentes ya se encuentran saturados.

Bajo la circunstancia que se vive, los municipios deberán verificar de manera urgente los espacios disponibles y la capacidad de los panteones a su cargo; prever la existencia de tumbas individuales o fosas específicas que se utilizaran para el caso de las personas que fallezcan a consecuencia del virus, identificadas o no identificadas; proporcionar a los servidores públicos adscritos en los cementerios y panteones el equipo de protección y seguridad adecuados para desempeñar sus labores; y sin duda, hacer los ajustes necesarios a sus respectivos presupuestos para determinar y aplicar los recursos que se requieren, precisando de forma clara y transparente su destino. Cabe

señalar que en el caso de que existan concesiones otorgadas por la autoridad municipal a particulares para la prestación del servicio de cementerios, se deberán ejercer las competencias de supervisión que se tienen, en coordinación con las autoridades sanitarias, para que se cumpla con lo previsto en el acuerdo.

A lo anterior habrá que sumar lo importante que resulta el establecimiento de los procedimientos para garantizar la debida coordinación de las autoridades estatales y municipales.

El acuerdo, sin duda, tiene la intención de establecer medidas en materia de defunciones, en un escenario que permita tener control de los casos que se presenten durante la emergencia sanitaria, lo cual deseamos que así sea.