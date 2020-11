Dictan conferencia “Reconocimiento, respeto y cuidado de niñas y mujeres”

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Niñas, Adolecentes y Mujeres

PALIZADA.- El Gobierno Municipal en coordinación con el Sistema DIF Municipal, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres, ofrecieron una conferencia que estuvo a cargo de la maestra Lorena Guadalupe Rodríguez Aguilar sobre el tema “Reconocimiento, respeto y cuidado de niñas y mujeres”.

Fue en el cine Teatro Morón donde se realizó esta plática y en la que estuvo presente la presidenta municipal, Maritza Díaz Domínguez, así como la presidenta del Sistema DIF Palizada, Zoila del Carmen Domínguez Aguilar; Luciano Guadalupe Chan Torres, Juez Mixto del Quinto Distrito Judicial; Luis Saucedo Cámara, Defensor de Oficios y Nelson Gregorio Escoffie, director de salud municipal, entre otros invitados.

La Alcaldesa Díaz Domínguez, señaló que la sociedad se encuentra librando una gran lucha para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los escenarios públicos y privados, expresó que cada mujer maltratada, cada feminicidio, casa abuso en contra de ellas, es un reflejo dramático de lo que es nuestra civilización no debe de ser.

Es por ello, que la concientización juega un papel muy importante para frenar posibles impulsos y conductas indebidas en contra de la integridad de mujeres y niñas, es por eso que se comparte la visión de la necesidad de consolidar una nueva etapa de respeto a los derechos de las mujeres y de castigo a quienes atenten contra ellas.

Afirmó la Presidenta Municipal que cree profundamente en el deber que se tiene como sociedad y como gobierno, de promover la igualdad de género, así como de contribuir de manera determinante a que esta se vuelva parte de la idiosincrasia social.

Expresó que tiene que lograrse que llegue el día en que los temas de los derechos de las mujeres no sean tema de defensa, sino de la normalidad social; el día en que no se tengan que crear instancias de protección especial porque ya no haya mujeres violentadas y maltratadas; el día en que sus derechos sean respetados y cumplidos.

Dijo que el deber de todas y todos es avanzar aún más en el respeto y la protección de las mujeres y niñas, esto es posible y es indispensable, y precisamente este tipo de pláticas contribuyen a ese importante propósito.

Por su parte, la expositora señaló que es importante respetar a las mujeres para que vivan en un entorno de armonía y justicia, mediante el respeto pleno de dignidad y sus derechos humanos, para mostrarle al mundo con el ejemplo, que conocemos el valor de ellas sin importar su condición; dijo que para acabar con la violencia es necesario que la mujer levante la voz.

Durante esta plática hubo diversas dinámicas entre las decenas de participantes entre ellos mujeres y hombres.

Al término del evento la presidenta del DIF Municipal, Zoila del Carmen Domínguez Aguilar agradeció la exposición de la maestra Lorena Guadalupe Rodríguez Aguilar, y le entregó un reconocimiento por haber aceptado la invitación para hablar de este importante tema en el marco de un día especial para las mujeres.