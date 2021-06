Diferente festejo del Día del Padre

SONDEO

Al hacer estas preguntas a ciudadanos, ¿Qué fue lo es más importante hoy para usted ¿Cuidarse del Covid o festejar el Día del Padre?, ¿Cómo festejó el Día del Padre ante el acoso del contagio del Covid?, ¿Cree usted que después de estos festejos repunte el Covid por la reunión familiar el día de hoy?, ¿Cree que fue un festejo alegre o fue un festejo atípico o fue un festejo “X”?. Los entrevistados coinciden en que está primero cuidarse y evitar contagiarse de Covid antes que un festejo, este Día del Padre ha sido diferente, para los que festejaron ha sido solo en casa con los miembros de la familia.

Paulina Chan respondió: Yo creo que festejar con los padres es bueno porque ya están vacunados aunque no nos asegura que no nos vayamos a contagiar, el problema donde lo veo no es por el Día del Padre, fue por el día de votaciones donde el repunte se está dando de casos de Covid, es un festejo muy bonito, nosotros estamos festejando en casa, solo los que vivimos aquí, siento que por las elecciones se dio y se está dando porque mucha gente no respetó los protocolos de sanidad en ese entonces, pero también hay que estar consientes que mucha gente está vacunada y se confiaron.

Jorge Durán dijo: Es esencial tener cuidados ante el repunte de casos, por ello fue más importante mantener los cuidados necesarios, solamente con quienes habitamos bajo el mismo techo, moderadamente, ya habrá tiempo para mejores festejos, desafortunadamente es lo que sucede siempre la mayoría de las familias no tiene las precauciones debidas lo que se refleja en contagios en el núcleo familiar, es atípico, pero no por ello deja de ser alegre o importante, cuidarnos unos a otros también es sinónimo de aprecio y afecto hacia nuestros seres queridos.

Alberto Basto contestó: Por ahora es más importante cuidarse del Covid, solo hicimos una comida exclusiva para mi familia, cuatro personas, si no se tomaron las medidas necesarias creo que sí podría haber repunte, es un festejo raro el de este año, se puede decir que anormal.

Daniel Pech Carrillo dijo: Lo primero es cuidarse del Covid, no festejé este año, si creo que haya repunte hay mucha gente que salió a comprar de todo para el festejo y no se cuidan de nada, es atípico este festejo del Día del Padre porque estamos viviendo un momento muy difícil.

Luis Miguel Paredes respondió: Cuidarse es lo más importante, en casa como un día normal cero festejos, si van a aumentar los casos por la falta de responsabilidad de muchas personas, para los que festejaron es alegre porque la pasan en casa con la familia.