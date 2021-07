HECELCHAKÁN.- Padres de familia de este municipio ven difícil el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, ya que los menores no están vacunados aún y los casos del Covid aún no sede. Pues aunque muchos no acuden a los hospitales para ser atendidos, son decenas los que prefieren recuperarse en sus hogares.

Los padres de familia han reiterado que no van a enviar a sus hijos a clases presenciales, a menos que el Estado se encuentre en verde y que se cuente con la vacuna en los alumnos, pues aunque los maestros están vacunados, los alumnos corren el riesgo de contagios.

Los tutores prefieren que las clases sigan dándose en línea y no presencial, todo por la salud de los alumnos. Ya que nadie sería capaz de poner en riesgo la vida de sus hijos.

Hicieron saber que sería un grave error tratar de regresar a clases presenciales en toda la entidad campechana, cuando todavía estamos en semáforo amarillo y se están presentando casos positivos del virus del Covid-19 así como hospitalizaciones, pues en mes y medio que falta para el inicio del nuevo ciclo escolar 2021-2022 con toda seguridad que no va bajar los contagios como todos lo esperan, por eso es importante continuar en línea.

Arsenio Ayuso Tamay, dijo que él es abuelo y no le gustaría exponer a sus nietos que todavía están en educación preescolar y primaria, por eso respalda el continuar en línea y cuando las condiciones se presten con los bajos contagios, respaldará a sus hijos para que estos apoyen a sus menores para que vayan a las aulas a tomar clases junto con sus compañeritos de generación, desde luego con todas las medidas de prevención.

De igual modo José Luis Puc Yah, vecino en la quinta de esta ciudad, aseguró que está muy al pendiente de los comunicados de la Secretaría de Educación sobre lo que va pasar el mes entrante ya que a nivel federal se habla del regreso a las aulas el día 30 de agosto próximo, pero al menos en el Estado de Campeche, todavía no se tiene las condiciones para que las niñas, niños y jóvenes estén en clases presenciales.