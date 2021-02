Dinero federal es muy vigilado ¿no lo sabían en el Ayuntamiento?: Canacintra

“Lo único que cabe y que queda en este momento, es responderle a la Auditoría Superior de la Federación y comprobar dichos recursos, en que fueron empleados y para que fueron empleados, por qué todos los recursos que se logran bajar a través de la Federación de diferentes proyectos, son recursos muy fiscalizados de toda la vida” sentenció la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar.

En entrevista dijo que, quienes manejan este tipo de recursos tienen la responsabilidad de comprobar de qué manera fueron ejecutados tanto como las facturas comprobatorias con las imágenes comprobatorias de lo que se hizo y para que fueron aplicados de no ser así, de no comprobarse dichos recursos, si no la federación tendrá que actuar en consecuencia o en lo que a derecho corresponde”.

En cuanto a la información vertida por la Auditoría Superior de la Federación en la que 5.9 millones de pesos se integraron al monto que el Ayuntamiento debe aclarar y que utilizó.Señalo que, esos temas tan complicados de recursos federales y de comprobación hay que ser siempre muy cuidadoso en cuanto a su manejo Principalmente cuando no son recursos nuestros.