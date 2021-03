Diputadas del PAN acusan y recriminan a Sansores defender lo indefendible y Diputadas de Morena defienden a Layda y a Macedonio

Las Diputadas por Morena, Celia Rodríguez Gil y María Sierra Damián, justificaron la defensa de Layda Sansores San Román a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, sobre quien pesan acusaciones de abuso sexual y violación.

Sierra Damián, por un lado, se pronunció por investigar los hechos y si es responsable, sancionarlo conforme a derecho, pero también consideró que son “los conservadores” quienes lanzan ataques contra el partido que ella representa.

Celia Rodríguez, en cambio, fue determinante al asegurar que todo son mentiras, calificó como “sospechoso” que las denuncias salgan a la luz ahora que iniciaron los tiempos electorales, cuando desde su perspectiva se debió denunciar antes.

¿Denunciar un abuso sexual, no es fácil? Se le cuestionó.

“Pero ¿Por qué precisamente ahora que empieza la política empiezan a sacar ese tipo de denuncias? O sea ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar ahora? Yo creo que hay Leyes que amparan a las mujeres, tenemos un país moderno, donde existen algunos lugares y estoy de acuerdo, pero personas en Guerrero, y Guerrero que las mujeres son aguerridas y siempre están luchando por ellas ¿Por qué vienen a salir los temas ahora?” respondió.

¿Dónde quedó la sororidad Diputada? Insistieron los reporteros.

“No sé donde haya quedado, pero lo importante es que mantengamos la calma, si hay algo que aclarar sin duda todo el peso de la Ley, primero las mujeres, nuestros niños y, sobre todo, las familias y si realmente hay algo ilegal, creo que se tiene que pagar… pero si no lo hay ¿Por qué sacarlo ahorita que empieza la política? ¿Qué empiezan las elecciones? O sea, yo creo que a lo mejor se empieza a jugar de una manera que no es responsable… lo que tengo que salir, no tenemos miedo a nada, por eso la licenciada Layda respalda al señor”, insistió.

Un poco más ecuánime en su respuesta, María Sierra Damián indicó que todas las denuncias tienen que ser investigadas. Se dijo respetuosa de la postura emitida por su candidata a gobernador.

“Sí él (Félix Salgado Macedonio) tiene la conciencia de que no hay nada que lo afecte, yo mismo propondría una investigación… porque, yo creo que en estos momentos… hay que ser respetuoso con la mujer y no continuar en esa actitud de supremacía, ni una supremacía social o hasta gubernamental”, declaró.

Sin embargo, asentó que hay “conservadores” buscando como afectar a Morena y a quienes le representan, “creo que se debe investigar y sí las mujeres tienen razón, que se castigue”.

UN FRAUDE LAYDA SANSORES

Las Diputadas de Acción Nacional (PAN) también recriminaron la postura de Layda a favor de un presunto violador; María Dolores Oviedo Rodríguez aseguró que las mujeres, más las que tienen una fuerte representación, deberían luchar por todas.

“Es increíble que defienda lo indefendible… lo que nosotros pedimos es justicia, educación, trabajo, entonces, es increíble que una señora que pretenda ser candidata a gobernadora, venga sin pruebas, venga a desestimar una denuncia tan grave como las que hay”, dijo.

Sobre los dichos de Sansores San Román acerca de que las mujeres “denuncian violación para ganar juicios familiares”, sostuvo que “tal vez es caso de ella, porque es vergonzoso que una mujer del tamaño que ella pretende tener desestime una denuncia de ese tipo.

“Repito, a la señora no le consta sí es verdad o mentira ¿Cómo puede salir a defender una postura que no le consta? Pero bueno, es representativo de lo que ella es: un fraude”, cerró.

Nelly Márquez Zapata, dijo que los señalamientos contra Salgado Macedonio no son nuevos, pero, aunque hayan pasado años, los delitos contra las mujeres deben perseguirse y en caso de comprobarse castigarse con todo el rigor de la ley.

“¿Qué mujer quiere denunciar una violación sin que sea violación? O sea, me parece que es triste ver eso, es terrible y a veces lo que si he dicho es que el problema que tenemos las mujeres y no les gusta a muchas, es que a veces somos las mismas mujeres”, apuntó.

La legisladora insistió que Salgado Macedonio no debería ser candidato, sino más bien debería ser investigado con todo el rigor que implica la Ley. Sobre la abanderada de Morena insistió que sí no va a proteger a las mujeres, mejor no postularse a la gubernatura.

“¿Cómo va a defender a las mujeres sí le cree a una persona que desde hace años tiene no una, no dos, no tres, no cuatro, tiene cinco denuncias? Y por eso debería de ser realmente pena fuertísima”, concluyó.