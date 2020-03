Diputado fifí quiere ser Gobernador

Luis Alegre factura más de 13 mdp al Gobierno Estatal

CANCÚN, Quintana Roo.- El diputado que además de ignorante del tema de las culturas mexicanas, ese que hace tres meses, señaló que es admirador de la cultura Huachiciol (no supo decir Huichol) también es mentiroso, se pasea como un cacique de la época de la colonia, por toda la zona maya, diciendo que ama, que entiende las ancestrales necesidades, prometiéndoles que los va a ayudar y a sacar del ancestral rezago de casi 600 años, nada más alejado de la verdad, que las pifias de este Diputado Federal de la Cuarta Transformación.

Es capaz de mentir, como lo ha hecho de manera personal en sus relaciones maritales, ahora nos concierne las mentiras que ha ido derramando a lo largo y ancho de la geografía quintanarroense con tal se congraciarse con el sector más necesitado y pedirles su voto a favor en las próximas elecciones, en las que Luis Javier Alegre Salazar, asegura, jura y perjura ante la etnia maya que él va a ser el próximo candidato a gobernador ungido, por el ahora ya desgastado Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto y concreto es, que el Diputado Federal por el distrito III anda en plena campaña proselitista, prometiendo a los mayas, todo, literalmente todo, metiendo las manos en sus usos y costumbres, incluso les dijo que ellos iban a ser los socios principales en la construcción del Tren Maya y que las ganancias iban a ser para sus comunidades.

Lo que este desconocido y FIFI diputado de MORENA ha hecho en la Honorable Cámara de Diputados en el recinto de San Lázaro en la CDMX, en cien cesiones entre ordinarias y extraordinarias ha tenido 20 inasistencias, es decir el 20% de sus sesiones, pareciera no ser tan grave ese 20% pero lo curioso es que ha faltado a las sesiones más importantes, donde debería estar defendiendo los intereses de los más necesitados a los que dice amar en el estado de Quintana Roo.

Y no ha ido porque simplemente no actúa bajo criterio propio no se manda solo, obedece a los intereses de grupos empresariales ligados a eso que dicen odiar los de la cuarta trasformación pero de lo que forman parte, FIFIS Y CONSERVADORES, es curioso que este diputado que es millonario de nacimiento, que estudió en Canadá, quien se jacta de hablar 5 idiomas, menos el maya y digo idioma maya porque tiene escritura y gramática por eso se considera idioma y no lengua, bueno pues el diputado federal que dice ser el elegido de AMLO y el dedo chiquito de Mario Delgado.

Por otro lado pues tiene contratos millonarios con gobierno del estado en Quintana Roo, es decir, se embolsa 13 millones novecientos veinte mil pesos mensuales por sacar los spots de otro incapaz que es Carlos Joaquín González, aún Gobernador de Quintana Roo, por un lado como empresario tiene nexos comerciales con uno de los peores gobernadores de Quintana Roo, le aplaude el gobierno fallido, la inseguridad, las masacres, los narco taxistas, los desvíos de recursos y como diputado se queda silente y callado ante tanta arbitrariedad, obviamente los trece millones mensuales lo valen para él.

En sus giras y montajes a lo largo y ancho de Quintana Roo, Luis Javier Alegre Salazar, se pavonea por las comunidades más rezagadas, esas que están consideradas por la UNICEF, Banco Interamericano de Desarrollo y por el FMI como de extrema pobreza, ofreciendo progreso, acceso a la salud y al trabajo, algo que ya está escrito en la carta magna y que ahora como representante (plurinominal) porque nadie lo eligió, debería estar defendiendo y hacer que esos derechos se ejecuten ya, pero les dosifica la mentira y les dice que cuando sea Gobernador les va a cumplir esos derechos constitucionales.

El diputado FIFI, que ya se siente gobernador, pero que además tiene un pasado marital muy oscuro, el cual le restaría toda la poca credibilidad que tiene y lo dejará como un verdadero machista ante toda la opinión pública, narraciones y hechos que ya obran en poder de este reportero y que saldrán a la luz pública en nuestra próxima entrega.