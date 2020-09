Diputados: La pandemia sigue, semáforo verde no es para acelerarse

“Con el semáforo verde no es tiempo de acelerarnos”, coincidieron Diputados locales del PRI, PAN y el Partido del Trabajo (PT). Con la “nueva normalidad” en puerta, piden a los campechanos redoblar los cuidados y entender que el COVID-19 no ha desaparecido. La Diputada Leonor Piña Sabido, reconoció el trabajo del Gobernador Carlos Miguel Aysa González expresó que sin sus decisiones a tiempo (las que muchas veces no eran del agrado de la gente como la Ley Seca), hoy el panorama sería diferente.

Dijo que frenar la movilidad desde hace casi seis meses, contribuyó a que Campeche fuera de los estados con menos contagios, “ahora no es tiempo de hacer nuestra vida normal”. Y agregó, “la pandemia no ha terminado, debemos seguir con todas las medidas preventivas, las actividades irán adecuándose de manera gradual a la nueva normalidad, pero nosotros como ciudadanos debemos poner de nuestra parte con los cuidados personales para evitar un rebrote”.

Para el Diputado José Inurreta Borges, los servidores públicos y Legisladores tienen que sumarse a las labores de concientización, sostuvo que durante todas sus actividades como el comedor ambulante “La Olla para Todos” brindará información para que nadie baje la guardia.

Calificó como un avance el lograr este paso, ya que permitirá la reactivación económica, en especial para el sector turístico. “Se pueden abrir otros lugares de diversión, pero hay que seguir cuidándonos lo que digo es que, no nos confiemos, es algo bueno, es una buena noticia para Campeche, nada más que tenemos que ser mucho más responsables, el coronavirus no se ha ido”, apuntó.

“No importa el color de la luz en el semáforo, seguimos en pandemia, que eso no se olvide”, indicó el Diputado Alvar Ortiz Azar quien se pronunció por no bajar la guardia, ni hacer como sí todo hubiera pasado ya. El también Dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expuso que la transición de amarillo a verde es sin duda esperanzador y muestra de la responsabilidad de los ciudadanos, quienes cumplieron las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del estado.

Ahora, en el nuevo contexto de la pandemia pidió mantener los cuidados y seguir transitado a paso lento pero firme a una “nueva normalidad”, donde sea seguro para todos. “El semáforo es un parámetro, es una referencia que en un momento dado se puede dar, o puede emitir la autoridad por la reducción del número de contagios, sin embargo, hay que decir que sigue habiendo contagios, eso no se ha acabado, todos nos podemos enfermar”, aseguró. Ortiz Azar se pronunció por el uso del cubrebocas y la careta de protección, mantener la sana distancia, el constante lavado de manos con gel antibacterial o agua y jabón. Ante el inicio del desconfinamiento, pidió mirar los ejemplos de países que levantaron la cuarentena y por no respetar las recomendaciones tuvieron rebrotes, agravando su situación y retomando el encierro obligatorio.

La reapertura de las escuelas debe cuanto menos ser hasta principios de 2021, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, afirmó el Presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Segovia Cruz.

Con el tránsito a semáforo verde, opinó que no deben relajarse las medidas sanitarias, ni menos aún pensar en que es tiempo de volver a las clases presenciales, hacerlo sería exponer a que los niños y niñas de Campeche pudieran contagiarse de COVID-19.

“Cuando hablo de un rebrote en las aulas, lo digo por qué sabemos que cuando es educación básica, un Kínder hay maestras frente a grupo y es difícil controlar a los niños en las aulas aún tenido a una maestra de apoyo, recordemos que una simple gripa puede iniciar un brote”, declaró.

Refirió que sin una vacuna en el mundono hay nadie a salvo de la enfermedad, insistió en que la Secretaría de Educación (Seduc) no debe ceder a presiones del Gobierno federal y mantener su postura de escuelas cerradas en tanto no se garantice la seguridad de los alumnos.

Advirtió el aumento en la movilidad durante las próximas semanas, situación que de no vigilarse podría derivar en un rebrote de la enfermedad, ante ello se pronunció por seguir promoviendo el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.