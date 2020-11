Diputados priistas respaldan a RMF, con el NO al chantaje

Le g i s l a d o r e s p r i í s t a s coincidieron que en la definición de candidaturas, el PRI no puede aceptar chantajes de los aspirantes, por el contrario se pronunciaron para que la disciplina permee en la conciencia colectiva de la militancia. El pasado lunes el Presidente estatal del PRI Ricardo Medina Farfán advirtió que en el tiempo de definiciones, no cederán a chantajes, sostuvo que las mejores mujeres y los mejores hombres encabezarán todas las candidaturas en 2021.

Ramón Méndez Lanz, líder de los Diputados priístas, se pronunció por la responsabilidad y que esos amagues o amenazas no terminen por dividir al tricolor.

“Desde mi punto de vista deben de procurar que las personas, los candidatos le sumen al partido, porque al final de cuentas esta es una competencia, esta es una contienda, la cual se busca siempre ganar, entonces se debe ir con los mejores cuadros para efecto de que se logren los objetivos que el partido trae, como es ganar la elección”, declaró.

Se pronunció para que permee la disciplina y que cada aspirante entienda sus alcances reales, sumándose a la labor partidista desde la trinchera que le corresponda.

“Finalmente, siempre se respetan las formas de pensar de cada uno y lo que siempre procura el partido es juntar, trabajar en unidad, sumar a todos, darles espacios a todos, ese es el propósito y bueno, cada quien puede decidir, si a su juicio está o no atendido en ese renglón”, finalizó.

No queremos candidatos improvisados

La Diputada Leonor Piña Sabido consideró que el PRI, tiene cuadros valiosos que pueden competir y ganar la elección, en esos casos es su trabajo el que habla, labor que aseguró es reconocida por la militancia y premiada en el partido.

Sostuvo que la gente quiere políticos activos y no aquellos que llegan “cuarto para la hora”, en busca de una candidatura sin trabajo que lo respalde.

“El trabajo político es como cualquier otro, tenemos que estar de manera constante y precisa con nuestra gente, por otra parte, hay que entender que el PRI tiene los métodos de Consulta a la Base, Convención de Delegados y Comisión de Postulación de Candidatos y que alguno de estos será el método para elegir a quienes nos representarán en la boleta”, añadió.

Aseguró que el PRI está unido y la indisciplina, podría ser un factor para no alcanzar los resultados planificados desde la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. Hay aspiraciones, pero primero el partido

La Diputada Guadalupe Torres Arango, quien no ha detenido su trabajo en territorio externó que todos pueden tener aspiraciones y trabajo que los respalde, pero este debe ser todo el tiempo y no cuando es momento de elegir candidatos.

“Creo que el trabajo todo el tiempo se tiene que hacer, no es un tema de chantaje, no es un tema de querer algo más o no, sino es simplemente el tema de corresponder a la gente cuando te dio su confianza, con ese trabajo y esa respuesta siempre es cumplir el compromiso firme”, mencionó.

La representante del Distrito 07, dijo que los tiempos de candidaturas están por llegar y su partido tomará las mejores decisiones, “nos sumaremos al proyecto que venga, creo que algo que nos caracteriza a los priístas, es que sabemos ponernos de acuerdo para trabajar en equipo”.

Torres Arango, descartó que se den renuncias por berrinches, “tengo firme convicción que los priístas se sumarán por el bien del partido, por el bien de México y porque todos queremos el bienestar de Campeche, de nuestras comunidades, de nuestras colonias, eso se hará en equipo”.

A la boleta solo los mejores

En su oportunidad el Diputado del Distrito 05, Jorge Ortega Pérez, reconoció que el 2021 será una elección complicada para todos los partidos, es allí donde el PRI tendrá que apostar por los candidatos mejor posicionados para ganar.

Dijo que lejos de chantajes, se debe optar por quienes tengan trabajo de por medio y resultados, al mismo tiempo pidió a sus compañeros de partido, actuar con madurez y no repetir ejemplos como los de Morena, donde son incapaces de alcanzar acuerdos.

“Ya hemos visto que partidos como Morena, tiene divisiones internas, siempre hay grupos políticos que no se ponen de acuerdo, el PRI no debe ser así, debe reflejar unidad, demostremos que somos un partido de resultados y cercano a la gente”, expresó.

Los candidatos se ganan su lugar

Por último, el Diputado Carlos César Jasso Rodríguez pidió a los aspirantes y suspirantes, ganarse los espacios que desean, todo ello con trabajo responsable; consideró que para 2021 los priístas mejor posicionados serán quienes encabecen todas las candidaturas.

Calificó como normal que en estos tiempos, decenas se digan con derecho de representar al PRI pero insistió que habrá encuestas para determinar a los mejor posicionados.

“Siempre ha pasado que hay personas, que se desesperan porque piensan que ellos son los ungidos y que podrían sacar adelante al partido, y ya viste que no… el partido ha seguido trabajando es fuerte y hoy por hoy lo demostró en Coahuila e Hidalgo”, mencionó.

Negó que fueran a haber deserciones por no obtener una candidatura, al contrario, respaldó a su dirigente Ricardo Medina Farfán para no ceder a caprichos o berrinches, “no piensen que por tener militancia de 20 o 30 años tienen derecho, esto se ganará con trabajo hombro a hombro”, finalizó.