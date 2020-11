Diputados tricolores coinciden con Senador Velasco y concuerdan que Morena vale cero

Si bien Diputados priístas ven con extrañeza que el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velazco Coello, se lance de llenó contra Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador con quien tiene una estrecha colaboración, coincidieron en que sus aseveraciones son correctas. Remarcaron que sin el Presidente los candidatos de Morena no ganarán las elecciones del 2021, es más, afirmaron que muchos de ellos llegaron a sus cargos por suerte, al coincidir con la postulación más reciente de López Obrador.

Más allá del ámbito político, la Diputada Leonor Piña Sabido consideró que en 2021, los ciudadanos le cobrarán a Morena la falta de resultados.

“Ellos tuvieron la oportunidad de ser Gobierno y no están dando buenos resultados a la gente, hoy no están Gobernando de forma eficiente, ni tampoco están transparentando los recursos y eso la gente lo observa, la gente votará de forma inteligente por quienes den resultados”, declaró.

Parafraseó a su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, al asegurar que la “gente nota, anota y vota”. “Ante los nulos resultados en materia de seguridad, control de la pandemia y derechos de las mujeres en la elección que viene la realidad golpeará a los morenistas”. ESTÁN DIVIDIDOS

El Diputado del Distrito 05, Jorge Ortega Pérez, reconoció que en Andrés Manuel López Obrador un político de mucho peso, capaz de inclinar la balanza electoral a favor de quienes le siguen, por ello ve en los morenistas una creciente desesperación.

Mencionó que en el caso de Campeche, es de todos conocido los pleitos y las riñas internas que demuestran su falta de madurez y compromiso político. Adelantó que el próximo año, difícilmente repetirán la denominada “ola morenista” el 2018.

“Saben que han tenido muchos desaciertos como Gobierno Federal, han desmantelado instituciones importantes, han recortado presupuesto a programas importantes y obviamente eso también les preocupa, no solo el que no esté el Presidente, sino que no han dado resultados”, dijo. 2 AÑOS SIN CAMBIOS

Ana Gabriela Sánchez Preve también consideró que el Gobierno de López Obrador se quedó corto con todo lo que prometió en sus años de campaña permanente. Reiteró que los morenistas no supieron cómo manejar sus triunfos.

Resaltó que en 2018 la gente les dio la oportunidad de cambiar al país, pero en el primer año ya la gente reclamaba por todo lo malo que habían hecho, y en vez de corregir mantuvieron una línea de desacreditar a quienes no pensarán como ellos.

“Es un partido que ha tenido muchos problemas internos, que no han logrado estructura interna y bueno, es su opinión; creo que está palpando algo de lo que todos hemos palpado durante dos años y me extraña el comentario porque en teoría tiene una afinidad con AMLO”, declaró. EL PRI TIENE TRABAJO, NO SE DISTRAE

El líder de la bancada priísta en el Congreso del Estado mencionó que los pobres resultados del Gobierno morenista están a la vista; ante esta situación, recomendó no distraerse en ver lo que hacen y reenfocar al priísmo para volverlo la mejor opción en 2021.

Ramón Méndez Lanz apuntó que el PRI debe alistarse, conformar una plataforma política atractiva que tenga como finalidad retomar el camino de México.