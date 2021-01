Dirigentes empresariales apoyan el no regresar a clases

Decisión de no regresar a clases presenciales, atinado y responsable: Carlos Tapia

Respecto del pronunciamiento del Gobierno Federal sobre el retorno a clases presenciales en el sector educativo, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) delegación Campeche, Carlos Tapia López, se dijo a favor de la decisión del Gobierno Estatal de negarse al retorno a las aulas y la calificó como atinada y responsable.

“Hoy en día el semáforo verde lo hemos mantenido gracias a los protocolos de salud e higiene a la sana distancia por no tener clases presenciales, de hecho, el hacerlo pues no creemos como ciudadanos y cómo sector empresarial, no creemos que sea lo prudente”, dijo el Presidente de la Canaco.

Opinó que en todo caso deberían de vacunarse adicionalmente de a los maestros, a los padres de familia principalmente porque el virus no está erradicado y está en todas partes. Recordó que de hecho hay continuar aplicando todos los protocolos de seguridad e higienes ya que el riesgo continúa.

Explicó que de regresar a clases se incrementaría el riesgo de contagio, por lo que es muy importante que el sector empresarial continúe aplicando estos protocolos. Enfatizó que como sector apoyan esta decisión del Gobierno del estado y de la Secretaría de Salud, de mantener las clases virtuales a distancia pues dijo es una atinada decisión.

Campeche no es laboratorio de la 4T: Esperanza Ortega

“Creo y coincido con el Gobernador Carlos Miguel Aysa González, el de una manera muy responsable ha estado en todo momento con nosotros y ha manifestado que el estado de Campeche no es laboratorio de la 4T, además, el Presidente de la República dijo que va a tener un acercamiento con el Gobernador, pero eso no se trata sólo del Gobernador, él es nuestra máxima autoridad y el Presidente, también pero creo que para tomar una decisión de ese tipo hay que tomar en cuenta a los diferentes sectores inmersos, la gran población de padres de familia o que están detrás de cada uno de los planteles para poder tomar una decisión de regresar a clases”, comentó la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar.

Manifestó que ya se ha dicho que piensan venir el fin de semana a vacunar a 20,000 maestros del estado de Campeche, o mejor dicho, a 20.000 trabajadores de la educación, porque incluye también maestros, intendentes, y todos los que trabajan dentro de los centros escolares con la intención de regresar a clases.

“La pregunta es: ¿y a los padres que están en sus casas esperando a sus hijos, cuándo los van a vacunar?, porque este puede ser un riesgo mayúsculo el hecho de que a la casa pudiera llegar el virus a través de los niños”, expresó.

Es necesario hacer un buen plan de vacunación en el cual podamos estar inmersos todos y que se tome la mejor decisión en beneficio del estado y no se deben tomar decisiones a la carrera y a la ligera porque esto puede traer consecuencias fatales. En los últimos días se ha incrementado el número de casos y no se quiere caer en una situación donde no tengamos espacio para atender a los enfermos y se saturen los hospitales.

Sin condiciones sanitarias para el regreso a clases: Víctor del Río

Respecto a la vacunación que el Gobierno Federal realizará a los integrantes del sector educativo, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala, dijo que está de acuerdo en que se realice está inmunización, pero que no se regrese a clases, pues aún no hay las condiciones sanitarias para hacerlo.

Dijo que tiene que haber un calendario y un orden porque en cuanto a los maestros estos deben vacunarse porque van a estar en contacto con nuestros niños y jóvenes y están realmente expuestos por lo que tienen que ser de los primeros en vacunarse.

“Entonces hay que hacer un calendario y una programación muy estudiada y analizada para también proteger a los maestros, pero también a los padres de familia y un factor importante es que tendría que hacerse de una manera muy sincronizada y también puede ser en base a la edad por eso tenemos que ser propositivos, no es fácil, somos muchos y todos nos queremos vacunar”, expresó.

Pidió a todos que sumen y propongan para evitar el riesgo de contagio reiteró que coincide plenamente en lo que dice la secretaría de educación en relación a que se continuará con las clases a distancia a través del programa “Aprender en Casa III”, principalmente porque no hay condiciones para que los niños y jóvenes regresen a clases.