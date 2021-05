Discursos sí, disparos no

J. Efrussi

Era inevitable. El derrumbe de la línea 12 del Metro y la caída de Morena en las preferencias electorales pusieron de muy mal humor al presidente. Lo habían previsto los del fondo: el presidente anda en busca de alguien en quien descargar su frustración y coraje. El iracundo huésped de palacio es un peligro, sus arranques emocionales pueden provocar daños mayores que los vistos hasta ahora, incluidos los saldos de la criminal atención a la pandemia del coronavirus. Y empezó la operación para detener la caída de Morena. Después de acusar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de traición a la patria y de golpistas, después de cansarse de atacar al INE, luego de supuestamente mandar una “nota diplomática” de reclamo al gobierno de Biden, después de atacar a los periodistas habituales, después de mandar al carajo cualquier expresión de empatía con las víctimas del metro, el presidente literalmente ordenó a la Fiscalía General de la República ir contra el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Y, con velocidad inusual, la Fiscalía emprendió acusaciones no sólo del priista sino también del candidato de MOCI, es decir, de los dos que encabezan las preferencias electorales en aquel estado y que, nadie duda, uno de ellos será el ganador el próximo 6 de junio, si es que no los meten a la cárcel. De golpe y porrazo se ha abierto la puerta a la judicialización de la política o al uso de la procuración de justicia para influir en los procesos electorales, algo común en el pasado neoliberal que tanto aborrece el presidente, pero de lo que fue beneficiario, según afirman muchos analistas, para arrasar en las elecciones de 2018, cuando la entonces PGR inventó acusaciones en contra del candidato panista Ricardo Anaya. Al presidente se le agotó la política y la paciencia y ha desatado fuerzas oscuras que no sabemos hasta dónde pueden llegar. ¿Encarcelarán a los dos candidatos acusados en Nuevo León para dejar libre el camino a la candidata de Morena, ¿ex? militante de una secta sexual? ¿Se trata sólo de desviar la atención de la tragedia del Metro, de desprestigiar a los candidatos punteros y limpiar de obstáculos a la candidata de Morena? ¿Intervendrá la FGR a favor de todas y todos los candidatos de Morena que van abajo en las encuestas?¿Es una acción para demostrar al INE que el presidente también puede quitar candidatos que le sean incómodos? Estas acusaciones contra los dos políticos regios de nueva cuenta pondrán a prueba la imparcialidad de los jueces. Los del fondo lo han dicho y lo reiteran: el presidente va por todo el poder y no le importa atropellar la ley ni hacer uso de las instituciones bajo su mando, incluidos las policías y las fuerzas armadas. Los del fondo entienden el especial interés de AMLO por Nuevo León: la importancia económica de ese estado es evidente y un triunfo de Morena sería un golpe para los capitalistas que no se le han doblegado, incluyendo al periódico Reforma. Sin embargo, ni en Campeche los opositores a Morena pueden decirse a salvo de una embestida judicial. En estos rumbos, donde los rendimientos de los candidatos de Morena son decrecientes, los equipos de Va x Campeche y de MOCI deben prepararse y fortalecer sus defensas legales para resistir la ofensiva que seguramente recibirán sus candidatos a la gubernatura desde el gobierno federal. Lo que no consigan por la vía de los votos intentarán obtenerlo mediante el acoso judicial y eso incluye, sin duda, la anulación de elecciones. En este sentido van las denuncias anunciadas por el dirigente de Morena en Campeche en contra de Eliseo. Y faltan las denuncias que improvisen contra Christian. Una campaña en la que debería prevalecer la confrontación de ideas y proyectos, se está condenando a un litigio de abogados. Nuestro sistema democrático pasará la más dura prueba del México contemporáneo. Ojalá los partidos y los actores políticos estén a la altura del perverso desafío que les aguarda, y que los ciudadanos entendamos la gravedad de lo que está sucediendo. AMLO presidente es el mismo AMLO de ayer dispuesto a violentar lo que sea por tal de alcanzar sus propósitos… Los humores del presidente van de un lado a otro, en la embriaguez del poder sus estados de ánimo se expresan sin más rumbo que el desvarío: un día manda al carajo las expresiones de solidaridad, al otro se come en público una tlayuda para reafirmar que lo suyo no es la empatía neoliberal, luego convierte a la mañanera en una serenata a las madres y después reafirma su voluntad de entrometerse en el proceso electoral hasta donde sea necesario para conseguir su propósito: no perder la sumisión del poder legislativo y seguir la construcción de su dictadura… Los del fondo afirman que en algunas regiones del país y en diversos segmentos de población, AMLO es un lastre para los candidatos morenistas. ¿Será?… Cuidado, no es para frivolizar eso de “¡reelíjase! ¡reelíjase, presidente!”, que dice le gritaron 30 mil trabajadores de Dos Bocas.

Los del fondo continúan apesadumbrados. A pesar de que han recibido la primera dosis del biológico que les permitirá enfrentar con alguna ventaja al virus, no se han quitado de la cabeza la raquítica y demagógica oferta electoral de los tres candidatos punteros a la gubernatura. Si nos atenemos a lo que escuchamos en el debate, gane quien gane se avecina un sexenio donde continuaremos atestiguando lo que pasa en el mundo mientras nos regodeamos en la calle 59, presumimos el pan de cazón y culpamos a PEMEX de nuestros añejos males. Apegados a las estrategias marcadas por los equipos de campaña, el mensaje de los candidatos se esfuma en la liviandad electorera. Podemos coincidir en aquello de que no hay nada nuevo bajo el sol, pero que no abusen. ¿Cómo arrancar a Campeche del endémico letargo, de la aparente zona de confort en que se ha anclado? Los del fondo desean una verdadera visión de futuro, que nuestro pasado y presente sean la catapulta para ir más allá del desarrollo inercial de las últimas décadas (¡Ups!). En materia educativa, por ejemplo, queremos a un gobierno comprometido con la formación de la mejor generación de campechanos, que respalde a los estudiantes más talentosos para que en las mejores universidades de México o del extranjero saquen todo su potencial y, desde donde estén, sean los artífices del Campeche del siglo XXI. Para ello, es preciso dejar de ver los programas de becas desde la perspectiva asistencial y plantear una nueva estrategia de inversión en capital humano, la inversión más sostenible, la que verdaderamente puede transformar conciencias e insertarnos en los grandes avances que están moviendo al mundo. Está comprobado que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar, para bien, a las sociedades. Está documentada la influencia que tiene la oferta y el acceso a la educación universitaria sobre la movilidad social. Sin embargo, tenemos que dar un paso adelante y respaldar a los jóvenes de hoy para que sean quienes inserten a nuestro estado en un mejor porvenir. El estado tiene las herramientas para hacerlo, sólo se requiere de voluntad, generosidad y visión. Que cualquiera de los candidatos se imagine rindiendo su sexto informe de gobierno acompañado por 500 o mil maestros y doctores graduados en los más prestigiados centros de estudios: sin duda sería el mayor legado posible para nuestro estado, el que lo haría trascender por encima de monumentos o estatuas que buscan eternizar el pasado. Sería el gobernador que, en los hechos, habrá sembrado las semillas de la verdadera transformación. Priorizar la educación es renunciar a seguir siendo testigos de los cambios del mundo y atrevernos a ser actores de esos cambios. Así de simple. Pasemos de la mano de obra a la mente de obra: abramos cauces a la innovación, estimulemos el conocimiento, confiemos en la inteligencia. Existen los recursos, sólo falta la voluntad política. Nunca será una apuesta fallida invertir en la gente y, menos, en el talento humano.

Sobre la teoría del discurso: el más disruptivo es el de doña Layda. Ya los del fondo han dicho que se trata de un lenguaje setentero, de líder estudiantil del CCH, que intenta transmitir un sentimiento revolucionario, pero evidencia dos debilidades: las causas y el receptor. Es probable que en las circunstancias del 97 un discurso de ruptura permeara en amplios segmentos de la población campechana y, posiblemente, la candidata Layda juzgue que la misma arengala ayudó a ganar la alcaldía de Álvaro Obregón. Hoy, en Campeche, ese discurso es excluyente y aunque pudiera germinar en algunos jóvenes amloístas (“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”) la causa no tiene asidero. Derrumbar el “gobierno opresor” es retórica vacía y la metáfora rebuscada de la épica de la transformación (“han hecho de la lucha un poema”) le dice poco a una juventud deseosa se sumarse a la sociedad del conocimiento y ser parte de la cuarta revolución industrial. En la población adulta, agobiada por las urgencias del día a día, el discurso es de nula rentabilidad electoral. Por el discurso mismo, disruptivo por estar fuera de tiempo, desde su inicio la campaña de doña Layda ofrece resultados decrecientes. Doña Layda apostó por este lenguaje, muy alejado del simple, ramplón, llano, coloquial y quizás populachero que tanto gusta al presidente de la República y que tan buenos resultados le dio como candidato. La competencia electoral es comunicación y, en buena medida, es la contienda de las palabras. El discurso, sin análisis de contexto, es disparo de escopeta, fuego fatuo. En todo caso, siempre serán mejores las palabras que la violencia. Que en Ciudad del Carmen se escuchen más discursos y se silencien los disparos. No a la violencia.

No fue fácil llegar a la cita. Como en una carrera de resistencia, el trayecto entre el mensaje de aviso y el día de la vacunación estuvo plagado de ansiedad, miedo, hipocondría. Los del fondo acudieron prestos y puntuales al centro de atención donde les inocularon el biológico que les devolvió un poco de sosiego. Sí, señoras y señores, los del fondo recibieron su primera dosis del antígeno Pfizer y, en lo que cabe, aunque pase desapercibido, recuperaron algo de buen humor y deoptimismo. Casi tan irascibles como el presidente, los del fondo iban listos para luchar por la porción de antivirus a la que por edad tienen derecho, pero ¡oh, sorpresa! no encontraron ni con quien discutir: diligentes servidoras y servidores públicos y amables miembros de la Armada de México, con trajes de batalla, desarmaron a los del fondo de sus afanes guerreros y en menos de lo que canta un gallo inocularon esperanzas en los escasos músculos de sus brazos izquierdos. Agradecidos como los que más, alguno estuvo a punto de preguntar si aceptaban propinas, pero fue contenido a tiempo por Efrussi que es quien regularmente se ocupa de esos menesteres en la cantina. Si los cálculos no fallan y las segundas dosis no se atrasan, es probable que los del fondo acudan a las urnas adecuadamente inmunizados y, quizás, hasta les dé tiempo de asistir a algún cierre de campaña. Ávidos de ver gente, serían capaces de ir a un evento de Pepe Inurreta, aunque lo que realmente los anima es tomarse la foto con Biby y un café con Renato. En fin. El caso es que los del fondo ni se asolearon, ni hicieron largas filas, ni recibieron maltratos, ni les pidieron votar por Morena ni agradecer al presidente. Es probable que la explicación de esta evidente falta de demanda se encuentre en la vacunación que ya recibió el personal de salud y de educación, o a la suerte de los del fondo que sienten que ya les tocaba una de cal entre tantas de arena. La pandemia sigue. Que nadie abandone las medidas de cuidado.