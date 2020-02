Exitosa gestión, disminuye deserción escolar: Koh

Al destacar que en Campeche está garantizada la cobertura y hay espacios suficientes para recibir a todos los niños en los diferentes planteles educativos, el titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Ricardo Koh Cambranis, indicó que a través del Sistema de Atención Temprana han podido disminuir la deserción escolar.

Refirió que actualmente hay un 12 por ciento de ausentismo en escuelas secundarias, en muchas ocasiones, porque los padres de familia no están atentos de sus hijos, otro, es el factor económico, sobre todo, en las comunidades rurales.

En el caso de trabajo infantil, mencionó que colaboran con el Sistema DIF Estatal, para que los padres de familia tomen conciencia que es importante que sus hijos reciban la educación que merecen.

Precisó que aunque la dependencia educativa no tiene injerencia entorno del trabajo infantil, exhorta a los padres de familia a llevar a sus hijos a las escuelas, y en caso de una respuesta negativa, la información se canaliza al DIF Estatal para que le den seguimiento.

“Nosotros invitamos a los padres de familia, pero no los podemos obligar a llevar a los niños a las escuelas si no quieren, cuando vemos la situación muy crítica intervienen otras autoridades, Protección de Menores, el DIF, y entra cuestiones legales, pero no es fácil, es decisión de los padres de familia llevarlos o no”, puntualizó.