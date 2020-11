Distractor, “eliminar fuero del Presidente”, tiene truco y es mañosa

“Eliminar el fuero” es la nueva estrategia de campaña para Andrés Manuel López Obrador y Morena rumbo a la elección del 2021, acusó el Diputado independiente Luis García Hernández. El Senado de la República aprobó la eliminación del fuero para el Presidente, sin embargo, para que sea juzgado, primero la Cámara Alta deberá dar su visto bueno, lo que el legislador carmelita calificó como una total simulación.

Expuso que la cuarta transformación le sigue mintiendo a la gente y con este intento, López Obrador pretende mantener el control de la Cámara de Diputados que estará en juego el próximo año. “Le hacen creer a la gente que el presidente ya no tiene fuero y lo hacen mediáticamente para decir que Andrés Manuel es un demócrata que vino a transformar al país, pero solamente es para ganar votos en una etapa donde los partidos se preparan para contender en 2021”, advirtió.

Aseguró que si las intenciones fueran honestas, no habría “candados” que pudieran frenar al brazo de la justicia para operar en contra del mandatario ante cualquier denuncia.

En ese sentido, García Hernández pidió a los ciudadanos no perder de vista que tenemos la figura de la revocación del mandato donde los mexicanos podrán decidir la continuidad de López Obrador. Por otro lado, el Diputado también criticó la autorización para que los Diputados federales que deseen reelegirse no deban dejar su cargo para contender. Opinó que esto les dará una ventaja injusta sobre otros que pretenden ganar ese espacio de elección popular.

“Lo más natural y lo que se vería dignamente para un contendiente electoral sería que se separara de su cargo y que el partido al cual representa le dé su parte para hacer campaña, pero como los de Morena son de doble moral, son unos pillos, unos sinvergüenzas y como son mayoría, pues aprueban lo que quieren para beneficiarse ellos mismos”, asentó.

Al igual, el Presidente Estatal del PRD, José Segovia Cruz, dijo que el Senado de la República se quedó corto con la “eliminación del fuero”, porque ellos decidirán si ha lugar o no, para enjuiciar al Presidente de la República.

Para el líder partidista, Morena sigue haciendo todo lo contrario a lo que prometió en campaña, cuando sus críticas giraban en torno a la posibilidad de juzgar (sin intermediarios) al titular del Poder Ejecutivo federal.

Criticó que ahora, cuando tuvieron la oportunidad de darle esta posibilidad a los mexicanos, prefirieron ir por lo cómodo, para cuidar a López Obrador en caso de que algún ciudadano pudiera proceder en su contra.

“Me parece que no están cumpliendo con las expectativas que han ofrecido en su campaña y ahora en su Gobierno están quedando a deber a los ciudadanos, por lo tanto sí es como darnos atole con el dedo, hay que señalarlo y hay que construir para que seamos el contrapeso que se requiere”, apuntó.

Insistió que México necesita de equilibrios y el próximo año las elecciones son el momento ideal para tener legisladores que trabajen a favor de los ciudadanos y no del presidente de la República.

“Hoy en día, diferentes partidos políticos tenemos que coincidir e incluso, hay alianzas importantes en el interior del Congreso del Unión para aprobar o detener propuestas de iniciativas que según nosotros podrían ser perjudiciales para la ciudadanía en general”, explicó.

Reiteró que eliminar el fuero al presidente debió ser en forma total, donde baste con acudir a la Fiscalía para proceder en su contra, permitiendo que inicien las investigaciones y con evidencia en mano se compruebe o desmienta su culpabilidad en cualquier tipo de delito.

El Diputado José Inurreta Borges quien calificó como positivo el retiro de fuero a todos los actores políticos, incluso el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lamentó que los senadores dejen una “ventana de escape” para no permitir que la justicia llegue al presidente en lo que resta de su mandato. La normativa avalada en la Cámara Alta, especifica que el mandatario solo será juzgado si los senadores lo consideran necesario.

“Está bien que se elimine el fuero, pero no debe de quedar ninguna ventana para el escape, por ejemplo, lo que se hizo en el Senado de la República… pues no, porque allí el Senado de la República mañosamente lo tiene el presidente y lo tendrá sus seis años”, declaró. Se pronunció porque la Ley se aplique igual para quien comete un delito en cualquier estado del país y basta con una denuncia en la Fiscalía para iniciar el proceso penal, como para el presidente que vive en Palacio Nacional.

“Yo lo que creo, es que si se va a hacer una reforma, no debe de haber mañoserías, creo que está bien que ningún funcionario, diputado o gobernador, presidente, tenga fuero, pero que no estén buscando cómo cuidarlo para que nadie lo toque”, expresó. Dijo que no deben existir mexicanos de primera, ni de segunda, la aplicación de la Ley no puede sujetarse a unos y a otros no, menos que se le permita al Presidente tener una mayoría de senadores cuidándole las espaldas.

Luego de semanas de debate, los coordinadores de las bancadas del Senado pactaron que Andrés Manuel López Obrador sea el primer mandatario federal que pueda ser juzgado por cualquier delito bajo la condición de que se impulse una reforma que adicione que a los legisladores federales se les pueda imputar el mismo cuadro de delitos que al Presidente.

Es así como el Senado aprobó ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el Presidente, con lo que desaparece el fuero que protege al titular del Ejecutivo con la salvedad del delito de traición a la patria. En este sentido, el ex diputado federal y abogado, Miguel Ángel Sulub Caamal detalló que, jurídicamente, las propuestas aprobadas el día de ayer, solo amplia el catálogo de delitos por los cuales el presidente de la República en el ejercicio de sus funciones puede ser procesado penalmente.

Sin embargo, precisó que la denuncia no se presenta ante la Fiscalía sino ante el Senado, que en todo caso es quien determinará si se le procesa o no, con lo cual se establece desde la propia constitución un procedimiento similar al que está establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que hoy en día se encuentra vigente.

“Esta ley, solo se refiere a los apartados de su contenido que regulan el procedimiento de juicio político y de declaración de procedencia o desafuero para Gobernadores, Senadores y Diputados Federales”, dijo.