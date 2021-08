Divide opiniones mientras Morena y PT defienden jornada / Consulta es una farsa, califican diputados, e innecesaria

Diputados locales dividen opiniones respecto a este ejercicio, mientras que los Diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) defienden su realización e invitan a participar en él, las otras fuerzas políticas lo consideran innecesario e incluso una farsa.

El Diputado panista José Inurreta Borges expuso que ese dinero bien podría ser para comprar medicamentos que ayuden a niñas y niños con cáncer.

Leonor Piña Sabido del PRI, aseguró que la Ley no se consulta y este ejercicio no sirve de nada, si no hay voluntad política del Presidente de la República por hacer las denuncias en contra de sus antecesores.

Ana Gabriela Sánchez Preve, dijo que ella no participará en este ejercicio y pidió a los ciudadanos no prestarse al circo del Presidente, quien rehúye a sus compromisos de investigar y sancionar los supuestos daños contra el país.

El independiente Luis García Hernández, remarcó que este ejercicio es una farsa que demuestra el desinterés de Andrés Manuel López Obrador por temas realmente importantes para México, lo calificó como una “cortina de humo” para disimular el fracaso de su gestión.