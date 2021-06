Dividida la percepción por comicios

Sondeo

Con estas preguntas, ¿Está usted satisfecho con los resultados obtenidos por los candidatos?, ¿Cómo califica la elección: buena, mala o regular?, ¿Ganó el candidato por el cual usted votó?, ¿Cree usted que la elección fue limpia o es fraudulenta?, ¿Confía usted en los resultados que ofrecen las autoridades electorales?

Pedimos la opinión de los ciudadanos sobre los resultados de la elección de este domingo, la institución electoral, y la calificación de las elecciones, obteniendo opiniones diferentes.

Rafael Chávez opina que: No estoy de acuerdo del todo aún, espero que todo haya sido bajo la legalidad, para mí fue una elección regular, aún no se sabe si ganó el candidato por el cual voté, pero algunos si, otros no según van los conteos, como en todas las votaciones, siempre hay de algún modo un fraude, no confío, tengo mis reservas en cuanto a esto.

Adán Panti respondió: Sí estoy satisfecho con los resultados, para mí fue mala organización, va a la cabeza aunque son algo dudosos los márgenes de resultados, diría que hasta ahora ha sido limpia, los funcionarios de casilla hicieron su trabajo de ahí para las autoridades es otra historia.

Andrea Hernández opina: No estoy satisfecha, pero considero que el candidato que vaya a ganar deberá trabajar bien para el estado, para mí fue buena la elección, no ganó el candidato por el cual voté, considero que no fue organizado pero limpio, confío en las autoridades y sus resultados.

Juan Alcocer respondió que sí está satisfecho, en Campeche estamos civilizados y me gustó que la gente se portó a la altura, para mí fue buena la elección porque no hubieron problemas y es lo que se busca, creo que no ganó mi candidato, hubo un poquito de todo pero fue limpia, si confío en los resultados que dé el INE.

Ana María Rocher dijo que: No estoy satisfecha de estas votaciones, considero que es mala por los atrasos en abrir las casilla y los diferentes disturbios que hubo en la ciudad durante el proceso electoral, según resultados hasta ahora no ganó el candidato por el cual voté, hasta el momento nada limpio, amanece ganando Eliseo y en un ratito ya está la de Morena en primer lugar, sinceramente no confío en la institución electoral.