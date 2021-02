Docentes realizarían manifestaciones si los obligan a volver a clases

Dirigente de Fuerza Turquesa, afirmó que no están en contra de las disposiciones del gobierno federal, pero si hay que reconsiderar esta medida para no poner en riesgo la salud de alumnos y padres de familia

Con la amenaza de que realizar movilizaciones contra del gobierno federal si obliga a alumnos, padres de familias, docentes y administrativos a volver a clases sin estar vacunados, la lideresa del grupo magisterial Fuerza Turquesa, Elia Ocaña Hernández, exigió a la Secretaría de Educación reconsiderar el regreso a clases a las aulas.

“De mi punto de vista creo que no es correcto y no es por estar en contra del gobierno, pero es necesario para que exista seguridad, porque el alumno llega a clases y cuando regresa a su casa ahí está el abuelito, la mamá, personas de la tercera edad que tienen el problema de que no pueden ser vacunados”.

“El personal de educación podemos estar dispuestos y es claro, porque sin apoyo de la Secretaría de Educación Federal, sin todas las herramientas necesarias y gastando recursos propios, estamos trabajando por la educación, por nuestros niños, pero no permitiremos que se ponga en riesgo a miles de personas y si nos quieren obligar, así como a los padres y niños tendremos que tomar medidas extremas”, añadió.

Reiteró el exhorto al Gobierno del Estado a pelear por el derecho a la salud de los miles de niños y padres, así como del personal administrativo de la educación que pueden enfermarse en estos momentos en que los casos de Covid-19 van en aumento.

“Hoy debemos unirnos, si el gobierno federal quiere que haya clases que vacune a todo el personal, que también considere a los padres y alumnos, porque son los que saldrán a las calles de la ciudad, de sus comunidades y son los que mayor riesgo tendrán”, expresó.

Dijo que actualmente todavía no se dan las condiciones sanitarias para volver a clase presenciales y de hacerlo se estaría poniendo en riesgo las salud de los niños, de padres de familia y de otras muchas personas que aún no han sido vacunadas.