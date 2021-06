DóndeEstáMiVoto evidencia conteo de votos del PREP

“#DóndeEstáMiVoto es un movimiento social porque mucha gente no está ubicando su voto, en lo personal hay gente muy cercana a mí que me habló para decirme que sus votos no aparecen en sus casillas y hay que usar la ley a favor de los mismos campechanos, hay que respetar la voluntad del pueblo”, aseveró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz.

Indicó que de acuerdo a lo que dicta la Ley Electoral seguirán de cerca los cómputos distritales para llevar las inconsistencias detectadas en los votos para los partidos políticos que conforman la alianza “Va por Campeche”.

“Hay muchas inconsistencias, no quiero ser inoportuno, pero fue tal vez en el escrutinio, tal vez en el cómputo, hay mucha gente que no aparece su votos esto es generalizado”.

Dijo que seguramente se van a abrir muchas casillas pero será frente a los representantes de la urna para que quede claro quien ganó, “nosotros siempre hemos confiado en la autoridad electoral”.

Reiteró que el PRD no ha perdido el registro en Campeche, “somos un gran partido político a nivel nacional, sin embargo, estamos confiando en el cómputo de casillas, estamos tranquilos, sabemos que los votos van a cambiar de manera positiva para la alianza, pero les aseguro que el PRD tiene mucho que dar en el estado de Campeche”.