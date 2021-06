Dudas y temores en IP por nuevas “narcomantas”

La aparición de mensajes de grupos delictivos en mantas es una situación terrible, pero no es de ahora, señaló el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Javier González Baqueiro, pues la falta de atención de las autoridades federales es lo que propicia su aparición.

“Con esa mentalidad que tiene el Presidente de México, de abrazos y no balazos, matan a candidatos y dice que es por la ebullición que traen la contiendas electorales, lo que es mentira. Diario tengo entendido que matan un promedio Como de 15 personas ¿y el Gobierno Federal?, bien gracias, En cada uno de los estados donde han matado a los candidatos no hacen nada”, señaló el dirigente.

Señaló que afortunadamente en Campeche dicen que es un lugar tranquilo pero siempre hay focos que aunque no llaman mucho la atención si son focos rojos están latentes.

Comentó que como Cámara, están promoviendo el voto, pues los ciudadanos debemos de salir a votar si nos atenemos a que no ejercemos el derecho a voto, estamos despreciando una oportunidad, como comentaba en varias ocasiones, manifestó que nosotros tenemos el poder.

“Ahora todos los candidatos andan buscando de casa en casa y te prometen la luna y las estrellas pero cuando ya tiene poder cambia la situación, ahora nosotros tenemos el poder y hay que usarlo al salir a votar”, dijo.

Comentó que es una situación que la autoridad tanto Federal como Estatal deberían de ponerle una atención especial ya que es preocupante.

NARCOMANTAS PREOCUPAN A LA POBLACIÓN

“Me enteré que volvió a aparecer otra manta, la verdad en el caso de nosotros nos da mucho que pensar, pues no vaya a ser que realmente sea verdad todo lo que está pasando, si de por sí ya estamos muy mal económicamente la situación de la pandemia nos afectó muchísimo, no vaya a pasar como en otros estados se quieran empezar a cobrar cuotas de piso”, manifestó el empresario transportista representante de la Unión de Transportistas Agricultores de Chiná, Germán Ayala.

Señala que anteriormente habían aparecido este tipos de mensajes y que parecía que no eran verdad, sin embargo, en los últimos días han sido más frecuentes estas acciones lo que llama la atención comentó el empresario.

Dijo que este tipo de mensajes de ser ciertos terminaría de arruinar al sector porque deja mucho que pensar y mucha preocupación.

Además, dijo que en el sentido de que como negocio y como ciudadanos, preocupa lo sucedido porque a final de cuentas tienen hijos que sabemos que salen con tranquilidad en las noches a algún antro.

“Hay que pensarlo más ojalá y no sea cierto si no hay que extremar precauciones no solo para las elecciones, sino ahora en la vida cotidiana”, manifestó.

NARCOMANTAS BUSCAN GENERAR DESCONFIANZA E INSEGURIDAD

En lo que se refiere a los mensajes que se han puesto en mantas en diversos lugares y que se han dado a conocer por algunos medios de comunicación, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Campeche, Edgard Curmina Rodríguez, señaló que obedecen más bien a la cuestión de alguna iniciativa que quiere generar un sentimiento de desconfianza y de inseguridad.

“Los campechanos estamos acostumbrados a la paz, afortunadamente no vivimos con brotes de violencia yo creo que estos mensajes son una estrategia que están provocando para que las personas no vayan a votar, creo que las autoridades de seguridad estatales, federales deben de tomar medidas para atender este asunto”, señaló.

Comentó que el próximo 6 de junio, día de las elecciones, tomando en cuenta que efectivamente se han elevado los números de casos de Covid y que ya no estamos en semáforo verde, es importante que se sigan con las medidas de sanidad y considero que hay que extremarlas pero no debe influir esas ni la inseguridad ni el aumento de casos en la elección.

Dijo que todos debemos acudir a votar con todas las medidas de seguridad, cubrebocas, gel antibacterial y todas las medidas que las autoridades sanitarias han recomendado y recomendó a la población para que acuda temprano a votar.