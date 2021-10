Durante dos años, defraudaron a estudiantes del Instituto Campechano

El profesor del Instituto Campechano con iniciales A.G.R. habría estado desfalcando a estudiantes, principalmente de nuevo ingreso, desde hace 2 años, quienes por temor a ser reprobados de las materias que impartía dicho maestro, nunca denunciaron el fraude.

Así lo explicaron familiares de alumnos que fueron víctimas de las mañas del docente, quienes se preguntan ¿qué habrá hecho con tanto dinero?

“Ojalá lo investiguen bien, porque lo que hizo no tiene nombre, se estaba haciendo rico a costas del esfuerzo de nosotros como padres de familia que ahora en pandemia, hacemos lo posible para que nuestros hijos tengan sus trajes, incluso, algunos tienen que trabajar para costear todo lo que les piden en la escuela”, expresó L.P.E.

Otro familiar, lamentó que en una institución tan distinguida como el Instituto Campechano hubiera pasado tal hecho donde, señaló, que el profesor ya había buscado “su minita de oro”.

Consideró que el docente, quien no es digno de serlo, debe ser separado, vetado y expulsado del sistema educativo para que pague por lo que hizo, “con el dinero no se juega y si sabía que no iba a poder, no lo hubiera hecho, entonces, como no dijo nada, fue a mala fe”.

G.L comentó que el docente supo hacer su negocio quien, además, bajo sus artimañas sabía cómo manipular a los alumnos para que nunca haya denunciado, por lo que ahora que la estafa fue descubierta y ventilada, caiga todo el peso de la ley contra de él.