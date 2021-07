Duro golpe de la 4T, aumento a tortillas: Leonor Piña

Sin importar el monto del incremento, será un duro golpe para la economía familiar el alza en el precio del kilo de tortilla, alimento básico consumido por todas las familias, opinó la Diputada Leonor Piña Sabido.

En entrevista, lamentó que las condiciones actuales del país lleven al incremento de todos los insumos, lo que consideró es resultado de políticas públicas mal estructuradas por un Gobierno Federal que improvisa y privilegia sus intereses por encima de la gente.

Consideró que a tres años de iniciar la actual Administración, no se cumplió una de las promesas centrales de campaña: bajar el precio de la gasolina, elemento cuyo precio variable ha llevado al incremento de insumos en todo el país.

“Hemos visto la mala Administración en la política pública, los nulos apoyos a empresas y el mal manejo de la pandemia han tenido consecuencias fatídicas para la economía de nuestro país, esto es el reflejo de la incapacidad del Gobierno Federal para poder hacerle frente a la política económica que permita a las y los mexicanos mantener una estabilidad financiera”, declaró.

Piña Sabido remarcó que durante la parte más difícil de la pandemia, el Gobierno de Morena no brindó ningún solo apoyo a las empresas; fue mucho después cuando decidió hacer algo. “fue tarde para algunas que tuvieron que cerrar en forma definitiva”.

“Ahora, no le podemos decir a los empresarios de la masa y la tortilla no incrementen sus precios, ellos saben los costos de producción y saben que mantener el precio ya no es redituable, sí no tienen ganancias, no pueden mantener sus plantillas laborales, despedir gente es dejar a familias enteras sin un sustento”, opinó.

Originalmente los empresarios de este sector hablaron de dos pesos en el incremento general, pero finalmente determinaron un peso por kilo. La situación ha generado descontento entre los campechanos y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sigue sin pronunciarse al respecto.