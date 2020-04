Edelmiro, el diputado-partero que propone que el Banco de AMLO administre las Afores

Un partero, Edelmiro Santos, que tiene un 17% de eficiencia en el Congreso, nada pues, es quien propone que el Banco del Bienestar administre los 4 millones de millones de pesos que conforman los fondos de ahorro para el retiro de millones de trabajadores mexicanos cuando se jubilen.

El coordinador de la bancada de Morena dijo que no es prioridad para los diputados de su partido, pero no dijo si es prioridad del Presidente López Obrador, ya que no desechó la reforma de Ley por decreto. Conozca usted a Edelmiro Santos, un peón del ajedrez político de la Transformación de Cuarta. Aquí su ficha.