Efectivas, cámaras de videovigilancia: Farías

El alcalde Salvador Farías González destacó el trabajo coordinado con la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Guardia Nacional en materia de seguridad, al tiempo que dio a conocer que el municipio de Candelaria cuenta en total con 10 patrullas para monitorear las comunidades.

-Tenemos una ruta en El Desengaño y la de González Curi, y otra ruta por Agua Azul, pero se están moviendo todo el tiempo -puntualizó.

A pregunta expresa, recalcó que Candelaria ha dejado de ser paso importante de inmigrantes, y que ahora este movimiento poblacional ha optado irse por el Estado de Chiapas, y que “no se ha detectado nada”, enfatizó.

Con relación a las cámaras de videovigilancia son ocho en total, una en la comunidad Miguel Hidalgo, otra en Benito Juárez y una más en Pejelagarto, por citar algunas. Pero, ya le avisó el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Manuel Lanz Novelo que recibirán más.

-Hay personas que dicen que no sirven, pero estas son importantes para que puédanos (sic) detectar a personas que se están metiendo a las casas o están cometiendo ilícitos”.

Agregó qué hay una cámara de videovigilancia ubicada en la sede del Ayuntamiento de Candelaria y en otros puntos estratégicos de la cabecera, lo que da tranquilidad a la ciudadanía.

-Y tengo una en mi casa, y ahí puedo ver quién llega, porque está cerca. Es bueno contar con esas cámaras, porque las del Gobierno del Estado las está revisando el C5 y ahí encontramos gente que está robando y vemos lo que está haciendo.

Mencionó que en cuanto a los robos, hay de todo, gente que viene de otros lugares y de ahí mismo de Candelaria, y ahora con la celebración de la Feria sí se convierte en un problema.

-Por eso es importante contar con un poco más de vigilancia para que la gente pueda estar tranquila, que es la que te sube al Face que no hay seguridad, que no hay todo esto y es lo que tenemos seguir mejorando -concluyó.

