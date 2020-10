Reiteran disposición de sentarse a platicar con el PRI para aliarse: PAN y PRD

El candidato de la gran alianza entre el PRI, PAN y PRD, debe ser factor de unidad: Segovia

El candidato que encabece la gran alianza entre el PRD, PRI y PAN, deberá ser factor de unidad, con don de convencimiento y que pueda contribuir al crecimiento de Campeche, aseguró el líder perredista, José Segovia Cruz.

Opinó que el mensaje de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, lejos de condicionar la negociación, es un llamado a la unidad para que entre los dirigentes haya madurez, altura de miras, pero sobre todo, responsabilidad al momento de dialogar.

El pasado sábado, Moreno Cárdenas sostuvo que en una gran alianza, el candidato a gobernador de Campeche será un militante priísta.

“Quien encabece la candidatura a gobernador de la gran alianza o coalición – de llegarse a dar – tiene que ser una persona que esté identificada con la sociedad, que pueda ser capaz de unificar a los partidos políticos y a la sociedad para así competir y ganar”, declaró.

Sostuvo que más allá de acordar con el tricolor o el PAN, el Sol Azteca primero escuchará a la sociedad, sus demandas se plasmarán en una plataforma de Gobierno sólida que en la mesa debe ser respetada e impulsada por él o la candidata.

Precisó que cuando llegue el momento de discutir la candidatura, “lo haremos con mucha responsabilidad, nosotros siempre estamos abiertos a los mejores candidatos y a los mejores ciudadanos”.

Segovia Cruz dijo que lejos de que el PRD proponga una encuesta o cualquier otro método para elegir candidato, se pronunció para agilizar las mesas de negociación y que los tres dirigentes estatales resuelvan lo mejor para el proyecto.

“El que vaya a abanderar la candidatura a gobernador en caso de la alianza o coalición, tiene que ser el mejor de los candidatos y no necesariamente debe ser militante de un partido, puede ser un candidato ciudadano, no lo sé, hay varias opciones y se deben revisar todas”, completó.

En otro orden de ideas, el dirigente perredista expresó que trabajan en fortalecer las bases y estructuras en todo el estado. Comentó que han instalado 11 de las 13 Direcciones Municipales, quedando pendiente solo Dzitbalché y Palizada.

Apuntó que su partido se fortalece e irán capacitando a los militantes para afianzar su ideología, de esta forma e independientemente de una alianza, competirán para ganar el mayor número de cargos posibles.

REITERA PAN DISPOSICIÓN DE SENTARSE A PLATICAR

Pedro Cámara Castillo, Presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), reafirmó su disposición para sentarse en la mesa con sus homólogos del PRI Ricardo Medina Farfán y del PRD José Segovia Cruz, siempre y cuando el acuerdo que logren beneficie a Campeche.

Cuestionado por la insistencia del PRI para que ellos registren al candidato a gobernador en caso de concretarse una coalición electoral, se dijo respetuoso, pero reiteró que hoy por hoy tienen tres figuras fuertes que en un escenario de competencia ganarían la elección.

El pasado fin de semana la cúpula priísta se reunió en Campeche, lanzó un mensaje fuerte rumbo a la denominada “elección más grande de la historia”, a ello se mostró indiferente.

“Al PRI le gusta jugar mucho con la percepción, trata de mostrar músculo, se vale, están en tercer lugar, lo saben, lo sabemos, pero se vale, es válido que ellos intenten fortalecer a su partido porque si no se desfondan. Tienen una migración que tienen que detener y si no lo hacen así no hay forma”, declaró.

En la búsqueda de la alianza, refrendó su convicción de discutir todos los puntos, entre ellos el candidato. Subrayó que todo será acordado y nada condicionado.

“Yo vivo en Campeche, lejos de ser panista soy campechano y la verdad que mis hijos crecen aquí y me gustaría una ciudad fuerte, solida económicamente, socialmente y sí podemos abonar a que sea así, estoy dispuesto como cualquier panista, a sentarme a una mesa y buscar el bien del estado”, compartió.

Cámara Castillo añadió que independiente a la negociación, el PAN por sí solo está trabajando con sus militantes, fortaleciendo su estructura y cambiando la dinámica. Aseguró que el albiazul está más fuerte que nunca y con amplias posibilidades de ganar la elección.

El líder panista no perdió oportunidad para lanzarse en contra de Morena, sentenció que el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador va de mal en peor y no serán un problema en 2021.

“No trabajan, no son rivales, ellos le apuestan a que la gente siga vendada y con la venda en los ojos voten por Morena, es válido, creo que van a encontrar una realidad diferente en 2021 cuando termine el proceso electoral y se den cuenta que no van a ganar nada, porque nunca trabajaron para ganar”, finalizó.