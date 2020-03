El chequicidio del Diputado Inurreta Borges

Guerra sucia en su contra, acusó el diputado

Guerra sucia acusó el diputado José Inurreta Borges, a quien desde el anonimato no solo difundió su número telefónico, sino que además falseó un cheque a su nombre por la cantidad de 350 mil pesos, así como también falsamente se está haciendo creer el Congreso del Estado otorgó para la compra de despensas para ayudar a la gente.

“Tiene dos días que mi teléfono no ha dejado de sonar, preguntándome la gente, que se sacó muchísimo de onda que si era verdad me habían dado ese dinero”, relató.

Desde las instalaciones del Palacio Legislativo, el legislador panista manifestó que, “sin duda, es guerra sucia, a lo mejor les molestan los pronunciamientos de un servidor, pero, lo que dije en tribuna lo voy a seguir diciendo: que se cancele cualquier operativo, que no le corten el agua a la gente. Lo mismo a la CFE lo vengo diciendo, que se posponga el recibo, mucha gente no tiene el dinero para pagar y lo mismo al Gobierno del Estado le he pedido que se posponga y se cancelen los impuestos, que se apoye a las Mipymes”, recalcó.

Defendió que sus demandas no tienen la intención de ofender a nadie, porque se está viviendo una contingencia.

Refirió que hizo un comparativo de las firmas con el Secretario General del Congreso, Ramón González Flores y no coinciden, y además los cheques se expiden de una sola chequera con un número de cuenta.

Destacó que la denuncia formal será ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM) por falsificación de documentos y daño moral a su persona, “pretenden dejarme mal porque el cheque lo estuvieron enviando por whatsapp”, indicó.

Y a través de su cuenta de Facebook mostró las pláticas de whatsapp donde se especifica que “este chat es con una cuenta de empresa”, aunque después fue cambiada a una cuenta estándar.

Hizo un llamado a los campechanos a no dejarse engañar y señaló que “como cualquier ser humano tengo mis defectos, pero no soy abusivo ni sinvergüenza. Si me hubiesen entregado un cheque para apoyar, tengan por seguro que ya estaría entregando despensas y ayuda a la gente de mis Distrito o a quien me lo solicite, sobre todo en esta época que tanto se necesita”, concluyó.