El colapso está cerca, no pedimos que nos regalen nada, pero somos el motor económico: Víctor del Río

“No estamos pidiendo que se nos regale nada, pero el sector empresarial puede colapsar ya que los empresarios tienen un límite”, expresó el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala.

En entrevista sobre la petición que realiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre el otorgar prórrogas a los empresarios en los impuestos evitando que se pierdan empleos, respondió que tienen que trabajar de manera conjunta el gobierno y el sector privado y social para poder salir adelante, además, esta petición es venidera.

Cabe destacar que la Cepal está proponiendo dos medidas para que México tome en cuenta durante esta pandemia hacia su sector empresarial y económico, los cuales son otorgar créditos a las empresas y otra es dar directamente recursos a los hogares.

“El sector empresarial son el motor del país, son los que generan los empleos y el trabajo en su gran mayoría, entonces, por tal situación que se vive puede colapsar el sector empresarial, debido a que, si esto se prolonga y no hay programas de reactivación económica de inmediato, traerá consecuencias lamentables, pues hay que recordar que la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, pero los empresarios tienen un límite”, dijo.

Mencionó que todos los empresarios han ponderado el tema de la salud, pero ya se tienen que tomar medidas económicas para que permita a este sector salir adelante.

Añadió que el sector en reiteradas veces ha dejado en claro que no está pidiendo que se le regale nada, solo solicita prórrogas y determinados incentivos para poder salir de esta contingencia.

Por último, comentó que se esperan buenas propuestas en el plan de reactivación económica estatal, pues ellos (empresarios) no piden nada más que no sea un “chance” para ponerse al corriente con las obligaciones, ya que estos mismos no son millonarios como se ha expresado.