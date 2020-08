El cuento de la disminución del IVA no beneficia a tortilleros

A pesar de la disminución del IVA del 16 al 8 por ciento, algunos sectores como la industria de la masa y la tortilla no tendrán el mismo impacto, debido a que no tienen este impuesto y aunque se vean beneficiados en la reducción de transportación o gas, no tienen la posibilidad de recuperar este gasto.

El delegado de la Cámara de la Masa y la Tortilla, Javier González Baqueiro, explicó que la mayoría de las tortillerías se encuentran en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), por lo tanto, no tienen la obligación fiscal de pagar el IVA.

“A nosotros no nos beneficia ni nos perjudica, porque estamos en el RIF y cuando tú estás bajo ese régimen es un porcentaje de lo que vendes, pero no declaras IVA, por ejemplo, la tortilla tú vas a comprar y te exentas, entonces, qué IVA voy a declarar para pagarle al Gobierno”, señaló.

Refirió que los insumos como la harina queda exenta de impuestos, sin embargo, el flete donde traen estos productos para la elaboración de la tortilla, cobran de IVA 300 pesos y al mes representa 5 mil pesos que se paga al Gobierno y no se puede recuperar.

“Si las tortillerías nos pasáramos al Régimen General, veríamos ese beneficio, porque la contabilidad es más estricta en costos, pero no conviene con la situación actual que se vive en el sector con bajas ventas y el pago de impuestos. Pero bueno, bajar el IVA mayormente beneficia a las grandes empresas”, indicó.