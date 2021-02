El mejor candidato de la mejor alianza política de la historia

Aquí nací, aquí crecí y aquí voy a morir, dijo Christian a los asistentes a su toma de protesta como candidato de la Coalición que se gestó y concretó por amor a Campeche y México. Como metáfora de su profundo arraigo campechano. Escuchó antes con mucha atención los discursos de Ricardo Medina, Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Moreno. El coso del 20 de Noviembre estaba bien organizado y lleno. La Magia del PRI con una variante, ahora hermanado con militantes del PAN y el PRD.

No importa el color sino el valor de las ideas, dijo, lo que esté bien, lo vamos a alentar pero lo que no, con respeto haremos lo nuestro.

Christian propone un Campeche que no se asome a la destrucción sino a la unidad, al trabajo y el esfuerzo de todos. Propuso, delineó su plan y lo estructuró bastante bien. Inspiró a muchos jóvenes. Gritaban y aplaudían. Cuando dijo que los adultos mayores tendrán mejor atención. Que la salud y la economía van por delante. La destrucción que ofrecen por Morena sin decirlo, lo dejo claro: Ese no es el camino.

Muchos con camisas blancas. Él iba de Kaki y blanco, con su camisa arremangada y esa cabello rebelde que le caía en la frente como signo de estar en sintonía, trabajando. Se va a partir el lomo, ofreció porque no va a gobernar desde el escritorio, sino desde el territorio. El discurso fue bueno, aleccionador, prometedor, con estructura y con propuesta.

Aplaudió fuerte cuando Zambrano calificó de “Cuervos de la Nación”, el ejército de Morena. O cuando Marko Cortés hablo de las 5 crisis y de la fuerza de su palabra. Miro al cielo cuando se escuchó la frase de Alejandro Moreno, al decir: “No saben cómo esperé este momento…”, y remató: “…para trabajar juntos por México”. Pero lleva ese mensaje implícito para ver coronado el esfuerzo de Christian que tiene vida propia, que es un hombre de trabajo y disciplinado; que construyó su candidatura pasó a paso, y se preparó para ello. Por eso muchos entendimos ese mensaje.

Ricardo Medina, arengando a los panista y perredista. Desde luego que se oía raro pero es signo de los tiempos y la fraternidad que hizo a un lado el pragmatismo para trabajar por salvar a México y a Campeche de las atrocidades que genera Morena. Su propuesta de la palabra fue mesurada y exacta.

Jesús Zambrano, muy afectuoso con Alejandro Moreno y con Castro Bello. El famoso “mascabalas”, que tiene una herida de su histórica lucha en la izquierda, en el rostro, en su mentón, precisamente de un balazo en su Sonora. Sostuvo que México y Campeche no pueden tener por más tiempo, un gobierno que todo destruye. Su diagnóstico fue que México está en peligro. Por eso se construyó esta alianza, porque es necesario salvar a nuestro país. “Todo lo construido con tanto esfuerzo, quieren derribarlo por Morena”. Por eso hemos conjugado esfuerzos. “Morena quiere todo el poder, concentrarlo en dos manos, todo quiere aplastar y atropellarlo”. Es la visión de la izquierda de esta Alianza.

Un vigoroso recuento de la palabra del panista Marko Cortés para decirles a los presentes y a los medios que van a difundir, las 5 crisis que ya se vive en nuestro país. La economía, de salud, de seguridad, del combate a la corrupción y de las instituciones. Duro, crudo, pero es lo que estamos viviendo. Así justificó la alianza. Fue muy apapachador con los otros dos grandes líderes nacionales y el líder campechano, es decir Moreno Cárdenas, Zambrano y el futuro gobernador Christian Castro.

Alito, Alejandro Moreno estaba exultante. Ofreció hacer campaña hombro con hombro en Campeche. Hizo el recuento de los daños infligidos por Morena y ratificó su axioma una vez más, “Morena es ave de Paso”, se va a ir, y la alianza va a arrasar y van por todo. Muy emotiva su participación pero muy motivador, el líder nacional y el futuro presidente de México, ahí en el templete dándole su lugar a las damas que lo acompañan, la secretaria general Carolina Viggiano y a una mujer de lucha dentro del PRI que lo ha sido todo, Beatriz Paredes. Así como los dirigentes nacionales habían planteado su visión, ahí concretando las cosas, los presidentes estatales del PAN, Pedro Cámara y José Segovia del PRD. Un personajazo, Rubén Moreira el ex gobernador de Coahuila, que tiene en sus espaldas sacar adelante la campaña, llevar a Christian a la gubernatura, recibiendo buenos comentarios de Zambrano cuando el año pasado lo ganó todo en su tierra.

Christian no escatimó foto o selfie. Uno a uno, hizo esperar en el escenario a sus amigos. El calor humano lo abrigó. Agradeció a los gobernadores que lo antecederán presentes. No llegó González Curi, ni Fernando Ortega. Sus motivos tendrán. Se perdieron esta fiesta de la democracia.

Mirando a su gente. Christian detalló lo que va a regresar. Es buen punto porque a pesar de todo, estábamos mejor que cuando dice Morena que estábamos peor. Y miren que el candidato sabe de qué habla. Se ha forjado en seis años trabajando por el desarrollo social. Tanto del gobierno federal como el estatal. Retomará programas del PAN como el Seguro Popular. Retomara programas del PRD. Y desde luego del PRI. Promete trabajar con Amlo, en lo que le traiga beneficios a Campeche. Es un guiño de civilidad porque en su discurso no hay odio ni camorra ni división, como YSQ. Propone unidad y mucho trabajo.

La fiesta duró poco más de una hora. Hubo, insisto, orden e higiene. No hubo desaseo.

¡Habemus candidato, un gran candidato! De la mejor Alianza política de todos los tiempos. Así lo demostró llevado los colores en el brazo derecho.

SI PROTESTO

Antes de ese grito con toda energía y emoción que contenían el SÍ PROTESTO, que fue la contestación de la convocatoria del líder nacional del PRI, retumbó la arenga de Ricardo Medina: ¡Aquí nadie se raja, vamos a arrasar, vamos a ganar!

El futuro gobernador de Campeche, Christian Castro vestido de ropa de trabajo, camisa blanca y pantalón Kaki, pero con tres franjas en el brazo derecho de los colores de los tres partidos que lo Candidatean, sudando de felicidad y satisfecho del nuevo escalón de su vida política, ser candidato a Gobernador y gobernador después del 6 de junio.

Unos de los grandes atributos del PRI, es su músculo. Ayer lo demostró nuevamente. Es mágico dicen algunos. De todos los municipios, esos que recorrió dos veces antes de ser candidato abarrotaron el 20 de noviembre con los panistas y perredistas, que enlazaron sus afanes para construir un triunfo que deje atrás los discursos de odio y venganza para ofrecer a los ciudadanos el Campeche del Futuro. Toda esta fiesta para oficializar la candidatura de Christian Castro.

Nada frenó el buen ánimo ni el gran gusto de que este joven candidato que fue respaldado por esta magnitud de simpatizantes. Los tránsfugas, los incitadores del odio, no pudieron. La 4T mandó dos pesos completos para distraer. A Delfina la nueva secretaria de Educación y Santiago Nieto, quien encabeza la Santa Inquisición de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y no, no pudieron, en la fiesta de toma de protesta prevaleció la unidad, el compromiso, el orden y la disciplina y muchos, pero muchos jóvenes, como joven es el candidato.

No hay forma de describir la cohesión de la Alianza Va x Campeche y la de Va x México más que con la foto de los tres líderes nacionales del PRI/PAN/PRD respaldado a Christian Castro ante la algarabía de los presentes, que provocó en los “odiadores” se retorcieran viendo el Live en las redes sociales, constatando que el candidato de la Alianza Va x Campeche, veía como el aplauso y gritos de apoyo lo arropaban. La empatía fue y es una fuente de apoyo. Los jóvenes fueron la nota. Es decir el Candidato y sus seguidores. Además de Alito Moreno que vino y arrasó con las selfies y mostraba un gran ánimo, lo acompañó en el templete principal, Jesús Zambrano, dirígete del PRD, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Y ahí el aunque criticado por los que saben que les va a ganar, Rubén Moreira, la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano. Ricardo Medina y Galilea, ahí presentes.

“…Vamos ganando…”, sonaba el sonsonete de lo que seguro será la melodía de la campaña. El jilguero, muy pegajosa.

No cabe duda. El PRI es mágico. La volvió a hacer y ahora con los otros dos partidos que tienen tanta historia política en nuestro país.

El mejor candidato para la mejor alianza política de todos los tiempos. Lo dijo Christian, palabra de candidato.

(CARLOS NÚÑEZ PÉREZ, 26/02/2021).