El mundo debe regresar a una nueva normalidad

JOSÉ BALÁN

Campeche inicia hoy su segunda semana en semáforo verde de riesgo epidemiológico, la reactivación económica ha avanzado, pero también con ello y para infortunio el relajamiento de las medidas sanitarias es evidente.

La gente ha empezado a salir más, bares (con giros de restaurante supongo) registran una mayor afluencia y es claro que no se respetan las medidas de distanciamiento social; el gel antibacterial y el tapete desinfectante son una herramienta, pero no el todo dentro de las medidas de acción.

Ello genera preocupación y no es para menos; la advertencia es clara, con las condiciones climáticas llega la temporada de influenza y un rebrote de Covid-19 no puede descartarse, sobre todo, cuando pareciera que los 829 decesos (y contando) ya no son tomados en cuenta.

En meses pasados platiqué con Manuel Weber, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), era un escenario totalmente diferente; para el día 24 de abril apenas sumaban 78 casos positivos de Coronavirus en el estado y solo siete personas habían fallecido a raíz del mismo.

Para la comunidad científica la sobrepoblación humana en el planeta es la raíz de que enfermedades emergentes causen tantos estragos. En esa ocasión, el investigador advirtió que el coronavirus es un golpe fuerte para el mundo y una señal de que algo debemos cambiar.

Dijo que la culpa no es de alguna especie silvestre con el virus en su cuerpo, sino de nosotros los seres humanos ¿Por qué? Porque seguimos reproduciéndonos, dijo que cada día hay más gente y esa gente, la sobrepoblación en todo el planeta demanda recursos, espacios para vivir lo que lleva a invadir y destruir el hábitat de otros seres vivos que como nosotros también tienen derechos.

A ello se suma el tráfico ilegal de especies exóticas y su consumo en la dieta humana. Aseguró que sí eso no cambia en los próximos meses, la siguiente pandemia será más devastadora.

No lo digo yo, lo dicen los científicos, el mundo debe regresar a una nueva normalidad, no a la normalidad anterior, porque fue esa normalidad, la de los excesos y la falta de conciencia, la que nos llevó a este escenario de confinamiento, donde apenas salimos y pareciera que queremos volver.

Sin duda la opinión de la ciencia es trascendental para entender nuestro entorno actual; es una lástima que en México el Gobierno no lo vea así y privilegie una política donde no tienen cabida.

Desde el primer presupuesto construido por la actual Administración federal no se veía interés por apoyar al desarrollo científico y tecnológico; la comunidad científica así lo señaló en su momento; la autoridad respondió diciendo que no era correcta esa apreciación.

Ahora cuando se plantea desaparecer fideicomisos de donde salen importantes recursos para su trabajo de investigación y difusión, la política de repudio a la ciencia queda en evidencia. Y es que quizás las autoridades demandan resultados de cada peso invertido, pero no toman en cuenta que la ciencia no se construye de un día para otro, vaya, no de un año a otro, la investigación científica requiere tiempo y presupuesto.

Hoy la ciencia y la investigación científica están amenazadas, nos dicen otra vez que no es verdad, que se transparentará el uso de los recursos; pero los que saben, los que investigan, los científicos no ven por donde llegaría ahora ese apoyo a su trabajo.

Quizás la del mes de abril fue mi última oportunidad de platicar con un científico en Campeche, ellos afirman que si aquí no hay apoyo, lo ideal será emigrar a otros países, donde sí valoren y entiendan la importancia de su trabajo.