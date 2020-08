El PAN está envuelto en porquería y nos quiere salpicar: Martínez Aké

“El PAN está envuelto en porquería y quieren salpicar a otros, pero solo se embarran más”, afirmó el Diputado federal por Morena, Carlos Martínez Aké, quien calificó como una calumnia propia de la desesperación, los dichos del presidente estatal panista, Pedro Cámara Castillo.

El martes, Cámara Castillo se desmarcó del ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury vinculado al escándalo de corrupción y sobornos para aprobar la Reforma Energética, afirmando que no es militante del PAN, pero sí un operador político para Morena y la alcaldesa Layda Sansores Sanromán.

Martínez Aké calificó como poco inteligente culpar a otros partidos por los errores y la enorme corrupción con que se ha conducido Acción Nacional.

“El dirigente del PAN tendría que ser más inteligente y pensar lo que dice, nada lo puede probar es mentira que un ex senador panista, cercano al ex presidente panista Felipe Calderón tenga relación con Morena, de ninguna manera aceptaremos que sea un actor político en el partido”, explicó.

Martínez Aké no fue el único que respondió a Pedro Cámara, el Senador de la República, Aníbal Ostoa, uno de los más cercanos colaboradores de la alcaldesa Sansores, retó a Cámara Castillo demostrar sus dichos, y al mismo tiempo, contradecir la realidad donde el PAN junto al PRI, orquestaron la debacle del país a cambio de “maletas de dinero”.

“Los problemas del PAN los deben resolver internamente y no negar que siempre actuaron en complicidad con el PRI, con el sistema, con el Gobierno federal y estatal en el caso de Campeche, todos sabemos que hubo acuerdos políticos y transacciones entre ellos”, comentó.

Y agregó, “sus acuerdos datan desde el fraude al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas de ese tiempo para acá el PRI y el PAN traen un amasiato y que ahora ante los hechos quieren deslindarse, pero repito, es una práctica común entre Gobiernos y el PAN”.

Para el Coordinador Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, José Luis Flores Pacheco, el PAN está hundido, cercano a la extinción y lo que digan o hagan son “patadas de ahogado”; pidió a la ciudadanía no caer en su juego perverso.

“Pedro Cámara me recuerda a Poncio Pilatos, ahorita ante la situación es lógico que el PAN estando acabado como está, se quiera lavar las manos, son parte de la corrupción que siempre hemos denunciado. En cuanto a Jorge Lavalle Maury no está en nuestras filas, el padrón de militantes se cerró en 2017 y te puedo asegurar que no tiene nada que ver con Morena”, acotó.

Los tres legisladores coincidieron en que los ataques a Morena desde el PAN, ya son parte de la cotidianeidad política, más en Campeche donde encuestas difundidas por la militancia morenista les ponen a la cabeza rumbo al 2021.

De acuerdo a sus registros, cuentan con el 32 por ciento de aceptación del voto, mientras que el PAN solo un 16 por ciento, “son 16 puntos de diferencia, eso los lleva a querer manchar la imagen del partido y de la licenciada Layda Sansores”, cerró Aníbal Ostoa.