El PRI ganará de nuevo la gubernatura y vamos por todo: Alejandro Moreno

No se hagan bolas

Al reiterar que el PRI ganará la gubernatura en 2021, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional de ese partido político, lamentó la extinción de 109 Fideicomisos, entre ellos el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

En entrevista previa a reunirse con líderes municipales, de sectores y organizaciones del PRI en Campeche, refirió que las malas decisiones de Morena evidencian que son los gobiernos priístas los que sí dan resultados, puso como ejemplo al Gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Aseguró que el PRI dio la batalla y defendió con todo a los Fideicomisos, aunque al final los Diputados federales de Morena optaron por su desaparición.

“Esto lo tiene que tener claro el pueblo de México y la gente, porque prometieron muchas cosas y lo que están haciendo es quitarle todos los recursos al presupuesto, a los programas, a los Fideicomisos… por eso es muy importante que en este proceso electoral que se avecina den un voto para que haya pesos y contrapesos en el Congreso”, declaró.

El líder tricolor expuso que los votantes de Morena del 2018 están desilusionados porque el cambio se tradujo en un retroceso para el país, “hoy los invitamos a que voten por nosotros, a que trabajemos juntos y que verdaderamente impulsemos mejores oportunidades para México”.

Moreno Cárdenas significó que ante la posibilidad de que los 68 mil millones de pesos en Fideicomisos se destinen a inflar programas federales, el PRI informará a los mexicanos lo peligroso que es no contar con un recurso como el Fonden al momento de enfrentar un desastre natural.

Reiteró que el PRI ha demostrado certeza y resultados en sus Gobiernos. Dijo que en Campeche Carlos Miguel Aysa González ha mantenido la armonía, la paz y la tranquilidad; contra el coronavirus respondió con acciones que hoy lo ponen como ejemplo nacional.

“En Campeche no queremos ocurrencias, en Campeche no queremos que vengan a querer pretender tomar decisiones quienes nunca han estado aquí, quienes no conocen el Estado y quienes no han dado resultados cuando tienen responsabilidad”, soltó.

De cara al 2021, remarcó que gobiernos como el de Aysa fortalecen al priísmo “en Campeche vamos a ganar; cuando el PRI tenga candidata o candidato vamos a salir adelante, vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre, esto es un trabajo de la gente, el priísmo y la gente está comprometida y convencida que el PRI, es un Gobierno que trabaja y que da resultados”.

Mencionó que aquí ganarán todos los cargos de elección popular, ya que ahora los gobiernos municipales del PAN y de Morena no han podido con la encomienda, “lo reafirmo, no tengan duda, en Campeche, el PRI va a ganar la gubernatura”.

Campeche es un estado de paz y armonía, con grandes retos y desafíos, pero con un Gobernador de resultados, es lo que necesitamos seguir construyendo, en Campeche no queremos ocurrencias, que vengan a tomar decisiones los que nunca han estado y no conocen el Estado y no han dado resultados”.

Por tal motivo, Alejandro Moreno Cárdenas reafirmó que en Campeche el PRI va a ganar la gubernatura, porque irán con los mejores priistas.

“En Campeche vamos a ganar, vamos con todos, no hay duda cuando el PRI tenga candidato vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre”.

Al terminar la entrevista, el Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, salió acompañado del dirigente Ricardo Medina Farfán, para sostener una reunión de trabajo con la estructura del Comité Directivo Estatal.