El PRI se deslinda del BOA y reafirma la construcción de acuerdos, pero sostiene que el tricolor no es una oposición contestataria; apuesta por el bien del país

Reitera Alejandro Moreno Cárdenas que fue un error votar por Morena

Categórico, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, rechazó estar participando, integrando u organizando un Bloque Amplio Opositor como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Al final del camino lo más importante hoy es robustecer y fortalecer la democracia en nuestro país. Hemos dado un ejemplo de responsabilidad, de compromiso con México, tiene que haber oposición crítica e inteligente, como lo hemos hecho nosotros desde el Partido Revolucionario Institucional con un alto compromiso con la sociedad y por eso, nosotros no podemos aceptar esas aseveraciones que hacen desde el Gobierno Federal”, subrayó.

Recalcó que el PRI está trabajando en la construcción de acuerdos y consensos apegados a derecho y al respeto pleno a la Constitución. “Este Gobierno llegó mediante una coalición también, de manera transparente y de manera amplia, y es lo que estamos trabajando nosotros. El PRI está construyendo en tener candidatos mujeres y hombres sólidos en cada uno de los distritos y de las regiones y obviamente construyendo y trabajando para construir consensos más amplios en una misma plataforma política para ganar la confianza de los ciudadanos”.

Y agregó: “lo que sí vemos es que ante la falta de resultados del Gobierno, ante la falta de darle soluciones a la gente se ven este tipo de comentarios que, primero polarizan más al país, dividen más a los mexicanos, cuanto que hoy nosotros desde el PRI hemos hecho una convocatoria amplia a un Gran Pacto Nacional pensando siempre en el país. Primero en México y presentando propuestas”.

Señaló que desde que llegó a la dirigencia, lo que ha hecho es presentar propuestas claras para que la gente decida.

Y con especial énfasis, expresó Moreno Cárdenas que el documento que se presentó, “obviamente lo rechazamos totalmente, es inaceptable. Lo que sí, estamos trabajando todos es en construir acuerdos y consensos para tener mejores alternativas, para tener propuesta clara, para que el ciudadano decida. Lo he dicho muchísimas veces: fue un error votar por Morena, están pagando las consecuencias donde gobiernan; no hay resultados, no hay crecimiento económico, hay resultados en seguridad. No hay atención a un tema tan importante como la emergencia sanitaria que vivimos, entonces, lo que queremos es que le vaya bien al país”.

Afirmó que el PRI no es una oposición contestataria, recalcitrante, que está en todo con el no. Nosotros queremos que le vaya bien al país, somos responsables. El PRI no solo es un partido que tiene más historia, sino que somos el partido que más tiempo ha gobernado México; tenemos experiencia, hay mujeres y hombres comprometidos con este país y lo que queremos es que le vaya bien al país. Eso es lo que tenemos que cuidar, por eso es necesario fortalecer las instituciones democráticas, que la gente decida libre y ampliamente y eso se va a ver reflejado en las próxima elección”.

Recalcó que las elecciones del 2020 en Coahuila y el Estado de Hidalgo, y obviamente la elección más grande de México y más importante que es la elección de 2021, “¿quiénes van a decidir? Los ciudadanos y van a elegir al gobierno con base a sus resultados. Y en este gobierno no hay resultados”, concluyó.