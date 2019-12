El PRI va hacia adelante; en Campeche retendrá la gubernatura, señala AMC

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité No tengan ni la menor duda, el PRI va hacia adelante y aquí en Campeche vamos a ganar la gubernatura en el 2021, de manera clara y contundente, manifestó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor.

Lo anterior, previo a reunirse con dirigentes de los Comités Municipales y Sectoriales, diputados locales y alcaldes, para cerrar el trabajo de incorporación y fortalecimiento del partido, así como implementar estrategias de acercamiento con la ciudadanía en todo el Estado en el auditorio “Héctor Pérez Martínez” de la sede estatal del PRI en Campeche.

En entrevista, en la que dio respuesta puntual a cada tema, señaló que aunque muchos insistan en catalogarlos como un partido que no tiene nada que ofrecer electoralmente o en echarles la culpa de todo, recordó que el PRI construyó y sentó las bases para la vida institucional e histórica de este país.

Además, argumentó que son el partido político que más gubernaturas tiene, 12, y quienes más municipios gobiernan.

-Y muchos le quieren echar la culpa al PRI de todo, y en algo tienen razón: el PRI es culpable de haber creado el IMSS, y de que millones de niñas y niños tengan educación gratuita, también de haber generado la construcción de más de 7 millones de viviendas a través del Infonavit y Fovissste. Por eso le decimos a nuestros detractores, que cuando lleguen a sus casas y prendan la luz o lleguen más rápido a sus destinos, también le echen la culpa al PRI, porque nosotros construimos el sistema eléctrico más grande de este país y la red de carreteras más modernas de América Latina – completó.

Lamentó que el nuevo gobierno esté acabando con esas instituciones, porque son de todos los mexicanos, “y tenemos que cuidarlas. Hoy, tenemos procesos democráticos abiertos, participativos, donde tienen derecho a decidir como es, de manera libre y transparente el voto de los ciudadanos”.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DEL GOBERNADOR

Por otra parte, reconoció el trabajo que ha realizado desde que asumió el cargo, el gobernador Carlos Miguel Aysa González, de quien dijo es un priista con un capital político fundamental para el partido.

-En Campeche tenemos un gobernador comprometido, serio, responsable, de resultados. Hoy, Campeche es un estado de paz, armonía y seguridad y, como siempre lo dije, no quiere decir que no existan delitos, que no haya retos y desafíos. Pero, el gobernador está trabajando y dando resultados en temas de infraestructura y seguridad, y hay que decirlo: hay una estrategia clara que se ha implementado en reuniones permanentes que tiene el gobernador con las instancias federales y estatales, y con datos oficiales se constata que el estado con menor incidencia delictiva es Campeche -subrayó.

Dijo, es necesario cerrar filas en torno al Gobierno Federal para reforzar las estrategias y trabajo coordinado en materia de seguridad.

Asimismo, reconoció la labor de Aysa González al recorrer todo el estado, municipios, ejidos y comunidades para tener cercanía con los ciudadanos, lo cual refleja cómo gobierna el PRI para volver a ganar las elecciones, significó.

Lo anterior, tras reunirse con la estructura del tricolor, dirigentes de los Comités Municipales y Sectoriales, diputados locales y alcaldes, para cerrar el trabajo de incorporación y fortalecimiento del partido, así como implementar estrategias de acercamiento con la ciudadanía en todo el Estado.

En una reunión bastante extensa, de activismo político y de estructuras electorales y, sobre todo, de evaluación para cerrar bien el año, expresó sientan las bases para iniciar con la nueva dirigencia estatal que encabezará Ricardo Medina Farfán, a partir del 10 de enero próximo que rinde protesta junto con su compañera de fórmula Galilea Balboa Nieto.

Puntualizó que en el 2020 hay elecciones en dos estados del país, se eligen 16 diputaciones locales en Coahuila y 84 municipios en Hidalgo, razón por la cual están reforzando acciones partidistas, trabajando con las respectivas dirigencias estatales.

-Como parte de la gira que estamos realizando por fin de año es estar en constante comunicación con los Comités Directivos, analizando, evaluando y checando que todos los proyectos y programas que llevamos como partido se implementen en el 2020.

Subrayó es el preámbulo para el 2021 y confió en que las elecciones en ambas entidades serán beneficiosas para su partido, y se están preparando para ello con la renovación de todas las estructuras y enfrentar la elección más grande del país ese año.

Respecto del primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió no hay crecimiento económico, por primera vez en la historia del país, así como tampoco generación de oportunidades para los jóvenes. Además de que han desaparecido programas para el sector agropecuario, reducción del 40 por ciento al campo, entre otros.

-Nadie está en contra de programas sociales, se apoya a mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pero, hay que generar inversión y crecimiento para que haya desarrollo – señaló.

Reiteró que el PRI no es una oposición de “gritos y sombrerazos”, sino crítica y responsable, con inteligencia y principalmente que convoca al Gobierno de la República a que rectifique sus estrategias.

Dijo, respaldan con todo al Instituto Nacional Electoral para impulsar los procesos democráticos como lo hizo el PRI cuando era gobierno.

Por otra parte, celebró la gran participación de la militancia que eligió como nuevo dirigente estatal a Ricardo Medina Farfán, y felicitó al priismo campechano por el trabajo realizado, con base a acuerdos y consensos. “Es un militante del PRI con probada trayectoria, ha sido funcionario público, dirigente del partido, representa la nueva etapa del PRI”, puntualizó.