El semáforo amarillo y el relajamiento de medidas sanitarias

JESUSA FLORES

Si bien hace un par de semanas inició la vacunación para los doctores, enfermeros y gente que está en la primera línea de batalla contra el Covid, dando con eso una esperanza de que las cosas de manera gradual vendrían a mejorar, pero pese a este medicamento los ciudadanos siguen contagiándose y todo por empezar a creer que se puede “vivir” con el virus.

Los casos han incrementado y las camas se han empezado a saturar de pacientes y no solo de adulta mayor, también han entrado niños y adolescentes, muchos de ellos no pudiendo superar a estar virus mortal.

Hay que decirlo, parte de las campañas han tenido mucha culpa de estos incrementos, los estrategas nunca aplicaron esa máxima “proteger a la ciudadanía” y permitieron que mucha gente saliera, se realizaran eventos máximos con tal de demostrar el “músculo” de cada candidato, ahora estamos enfrentando las consecuencias de estos actos.

Pero también no olvidemos también que se retiraron las vallas en el mercado principal, el relajamiento de medidas entre los comerciantes y no, no le echamos la culpa a los comerciantes, nos vamos encima de las autoridades y su grandiosa idea de retirar los objetos que hasta de cierta manera mantenían un orden entre la población que todos los días acude a la central de abastos.

El virus a mucha gente le “importa poco” cuando no son sus familiares o amigos los que caen, los que lamentablemente pierden la batalla, y lo peor es que no podemos despedirnos de ellos, relajamos las medidas es verdad, nos olvidamos de que se tiene un virus que pese a tener vacunas continúa matando a mucha gente.

Y ya para finalizar, lamento desde estas líneas los últimos decesos que han ocurrido, gente que conocí y gente que falleció por cumplir con su labor, serán recordados como lo que son, unos grandes seres humanos, que sin duda dolerán el resto de la vida de aquellos que convivieron con ellos y qué decir de la familia, con el corazón en la mano, una vez más les vuelvo a pedir, cuídense, nada vale más que su vida.