El único partido político que puede poner orden en el desorden en que está México, es el PRI: Alejandro Moreno

Hoy, más que nunca, México necesita de la visión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el único instituto político que puede poner orden en el desorden en que está México, aseguró Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), durante su segundo día de gira por el estado de Coahuila.

Resaltó que en medio de la pandemia y la muerte de mexicanos, el PRI ha estado cerca de los ciudadanos, porque es cuando más lo necesitan. Agradeció el trabajo de los seccionales del partido, ya que, dijo, han estado arriesgando la vida, gestionando medicamentos y llevando pacientes a los hospitales.

“Ese es el orgullo priista, ese es el amor por nuestro país y por nuestro partido. Cuando lo necesita México, es cuando debemos redoblar los esfuerzos”, destacó.

El dirigente tricolor enfatizó que las casas de los seccionales son las oficinas del PRI en todo México, están a cualquier hora para atender gestiones, y aseguró que cuando hay un buen trabajo seccional, el PRI demuestra que es el partido que acompaña las causas de los ciudadanos.

Dejó en claro que, en el PRI, todos tienen una responsabilidad y todos son importantes; “nunca más priistas de primera ni de segunda. Todos en el partido, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. De ahí que, todos en el CEN estamos apoyando con todo a las y los candidatos de Coahuila, con enorme compromiso”.

Señaló que el PRI ha dado paso para que las mujeres no sólo se empoderen y tengan más responsabilidades partidistas, sino que es el primer instituto político que tiene en sus estatutos, clara y garantizada la participación de ese sector. “Y hay que decirlo para que otros no se quieran colgar medallas que no les corresponden. La primera regidora, la primera diputada local, la primera diputada federal, la primera senadora y la primera gobernadora, las postuló el PRI”, recordó.

Por ello, Alejandro Moreno sostuvo que el Revolucionario Institucional tiene un compromiso absoluto con las mujeres de todo México, y lo refleja con el apoyo que está haciendo con las candidatas que compiten por un escaño en el Congreso de Coahuila.

Con el respaldo del priismo de todo el país en la elección de Coahuila, dijo, vamos a llegar con todo al día de la elección, y triunfaremos, porque tenemos fórmulas extraordinarias para ganar todos los distritos del estado.

El dirigente nacional afirmó que el mejor activo político que tiene el PRI es el buen gobierno de Miguel Ángel Riquelme. Señaló que el Ejecutivo estatal ha dado resultados ante las crisis sanitaria y económica. Reconoció, también, el trabajo de los dirigentes seccionales de Coahuila y de la dirigencia estatal, encabezada por Rigo Fuentes, así como del Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Jesús María Chema Morales, por los buenos resultados que ha entregado a la ciudadanía. Alejandro Moreno visita el día de hoy los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe y Monclova.