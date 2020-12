El Verde en Campeche no coincide con Morena: Álvar Ortiz

Si bien el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respalda las políticas del Gobierno federal, ello no da certeza que apoyarán a Morena en la elección del próximo año, confirmó el Presidente Estatal de este instituto político, Alvar Ortiz Azar.

En entrevista, el también legislador expuso que en el plano político no existen muchas coincidencias y ha llevado a que no exista una alianza total; en el caso de Campeche, aún no está definido a quién apoyarán. Sostuvo que su partido sigue abierto al diálogo y en breve tomarán decisiones con miras al proceso electoral del próximo año.

“Si el Verde se alía en el estado de Campeche, se va a aliar con quien nosotros creamos tiene un proyecto serio, con quien nosotros veamos un proyecto verdaderamente transformador y que sea atractivo para la gente de Campeche”, declaró.

Aseguró que él como dirigente y la militancia “quieren que se detone el turismo en el Estado, que haya igualdad de oportunidades, en el Verde queremos justicia, que se perciba que hay justicia, es lo que nosotros estamos en este momento trabajando”.

Advirtió que el partido político o coalición que siga estos preceptos, o bien acuerde abanderar la plataforma política que están consolidando, será a quien respalden. Confirmó que la próxima semana darán a conocer la forma en que fortalecen su estructura municipal.

En este sentido, recordó que tras la revisión del padrón de militantes por parte del INE, el de Campeche fue el más sano, es decir el que tuvo menos inconsistencias. En otro orden de ideas, hizo referencia a las declaraciones del senador Manuel Velazco Coello, quien considera que Morena vale cero sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en las boletas.