EL VOTO INÚTIL EN LA CONSULTA INÚTIL

He visto muchas barrabasadas y terquedades de gobernantes durante muchos sexenios, pero el engaño que representa el llamado de ir a votar, para una consulta inútil y mentirosa que va a costar a todos más de 500 millones de pesos, llega al límite pero además mi capacidad de asombro me indica que veremos cosas peores a esta estupidez en los meses por venir sobre todo cuando EEUU pegue el manotazo al remedo del Castro/Chavismo.

Inútil porque es un capricho de Andrés para imponer la idea de una “democracia participativa” -una redundancia- sin ninguna necesidad. Y mentirosa porque el texto que va impreso en la boleta, no dice ninguna palabra que indique que el “votante” autorice que se enjuicie a alguno de los expresidentes que todavía viven.

Pero además, el promotor de esta estupidez, sostiene que él no está de acuerdo pero que respeta la propuesta de la consulta. Claro, tampoco va a ir a votar. Es un símil de pedir cuidados con la pandemia y que el tipo no use cubrebocas.

Este es texto que irá en la boleta:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿En dónde dice “juicio a ex presidentes”? Y están vendiendo esto. Hay un enorme engaño a los seguidores fanáticos de Morena, para cumplir caprichos como los affaires beisboleros. Hay austeridad para medicamentos pero no para tirar el dinero. No es un ejercicio ni democrático vinculatorio que obligue a usar las leyes porque estas no requieren de consulta. Además, es un evento que va promover contagios con la sola idea de “vender” control de masas para pararse el cuello ante sus colegas genocidas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina por ejemplo.

Mi exhorto es que es innecesario ir a perder el tiempo e ir arriesgarse a contagio pandémico. Es improbable que esto le genere si quiera una satisfacción personal, porque lo único que haría usted es contribuir a fortalecer la división, el odio y la venganza que llenan los entresijos de Andrés.

No hay por qué ni para qué ir a votar. No tiene necesidad usted de ir a perder su tiempo para hacerle el caldo gordo al tabasqueño.

EL TURISMO Y LOS FACTORES DE PODER

En los medios, denunció que el secretario del ramo, tenía metidas las manos para evitar que se eligiera al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles. El “servidor público”, lo negó. Pero en los corrillos políticos la trama corría, se sabía o se sabe -por los interesados- quién o quienes estaban interesados en no dejarlo llegar era el protector del secretario del ramo. Todo mundo en el argot sabían o saben a quién sirve el servidor. Pero el dueño de la correa, dicen, necesitaba operar para que no llegara. Aún así llegó, y ni modos para el patrón del servidor.

El turismo es un coto de poder. Que por cuestiones del destino, pone a un apellido con dos facciones en guardia para definirse en este sexenio…si el TRIFE avala a la señora Sansores. Si no, ni al caso. Pero y si, pues sí.

Aquí viene todo tipo de revoloteo que es necesario poner atención.

Dos hermanos son dueños de hoteles. Don Alberto (según muchos, es el segundo factor de poder en la entidad por sus negocios de medios de comunicación) y don Álvaro. El primero con el hotel de moda desde 1998/99. Y el segundo, que fue el más importante de los hoteles hasta antes de 1997.

Desde esa fatídica fecha un apellido recurrente es el de Sansores en estos rumbos. Don Carlos fundó el diario que vendió a don Alberto. Y don Álvaro, acaso desde mi punto de vista muy personal es uno o el mejor abogado que ha dado esta tierra, siempre muy cercano a don Carlos y después a la señora Sansores.

Entones el dilema del tema turístico. Dos hoteles. Dos caminos.

Desde el gobierno de Antonio González Curi, dejó de ser frecuentado, por obvias razones, el hotel Baluartes y antes de nacer el Hotel Plaza, quien partía el pastel en el ramo era la cabeza de otro hotel que primero fue El Presidente, luego Ramada y ahora Gamma. Hasta puso al secretario de Turismo de esa época. Pero cuando se inauguró el hotel Plaza, nuevo, bonito, elegante, pues toda la fauna política se movió para allá. A vista y paciencia el Hotel Baluarte cayó en desuso “político y social” – así es Campeche y no hay para donde hacerse-. Ya con el Plaza de moda (muchos hemos disfrutado de su cocina como antes de la Almena en el Baluartes) el siguiente secretario de turismo, el Arqui, se volcó en promover este nuevo sitio de hospedaje y así sucesivamente ya encarrilados con la promoción del Tesoro Escondido en el extranjero, pues era notoria la promoción de El Plaza hasta hacer olvidar al Debliz con el hospedaje de una noche a los visitantes extranjeros de paso como sigue de escondido nuestro tesoro.

En los prolegómenos de la campaña para la elección que aún no termina, El Baluartes viene por un nuevo aire. El director o gerente de esa emblemática empresa ha sido subsecretario de turismo. Por la cercanía de su señor padre, de rumora que sería el secretario de turismo…si avala el Trife la ventaja de la señora Sansores. Y entonces en los círculos sociales, políticos y económicos especulan barbaridad y media respecto a este tema.

Es obvio y natural que el abogado don Álvaro sería una persona muy cercana con cargo o no, a la licenciada Sansores. Lo que no sabemos es si su cargo permitiría que padre e hijo estuvieran en un mismo nivel de responsabilidad como secretarios de despacho o la experiencia, sabiduría política y jurídica del abogado se circunscribiría a estar cerca de la señora Sansores, para dar paso a lo que se rumora en el tema turístico.

Y otra, si se confirman las cosas, ¿el Hotel Baluartes desplazaría las preferencias -sea o no Secretario el hijo de don Álvaro-gubernamentales al hotel Plaza o habría equilibrios por el tema de factor de poder por los medios?

De que la fauna política van a compartir sus corazoncitos, lo van a hacer. Ya veremos tal vez -si se confirma lo de Trife y si no pues no- a los convenencieros y acomedidos hacer sus mesas como antes en la Almena y hasta ver quien imita a aquel legendario grito del Capitán de Meseros a Guillermo del Río: “Profesor le habla el gobernador” y era el señuelo para sentirse importante cuando que era para que le encargaran las tortillas por su esposa.

Es un tema que en las tertulias comentan pero es de importancia para los equilibrios de poderes en este Campechito retrechero tan particular en el que vivimos.

Pero que también no debemos dejar de imaginar cómo sería el manejo del sector, quede quien quede si a final de cuentas se instaura la 4T en nuestra aldea, y por cuestiones propias de la austeridad Repúblicana postrada como pobreza franciscana deja de ser glamorosa esa secretaría sin viajes al extranjero, ni acumulación de millas pero tampoco viajes con séquito pagado por el erario que inauguró el Arqui cuando hasta alcaldes (Chan Poot) se llevaba de viaje para mostrarles el mundo -obvio era para justificar la caravana de empresarios- y deje de ser rentable ponerse a trabajar por el sector y siga más escondido el tesorito con un tren inconcluso.

De mientras imagine usted grillo profesional u ortóptero larvario, ir a darse una vueltecita por El Baluartes para dejarse ver y en una de esas hasta reviven él Le Jardín (si no saben, pueden consultar con sus abuelos que todavía les permita el COVID) porque el tema da para más. Pero el peso político es el que habla pero aquí falta lo que diga el TEPJF. De mientras, seguimos de mientras.